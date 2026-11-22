DR NENAD Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske dao je intervju za "Novosti".

foto: D. Gavrić

- Narodna skupština je uvek odraz najšire volje naroda i o tome nema šta da se polemiše. Tome se uvek čestitalo i to se poštovalo. Saradnja Republike Srpske i Srbije nikada nije bila u senci bilo kakvih političkih dešavanja. I što se tiče Republike Srpske, njoj je uvek Beograd prva adresa. Uostalom, mi iz Republike Srpske prvi smo četitali gospodinu Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Skupštine Srbije.

Ovo u prvom razgovoru za srpske medije nakon dobijanja novog mandata kaže u intervjuu za "Novosti" predsednik Narodne skupštine RS dr Nenad Stevandić.

- Pored toga, što je nama saradnja sa Srbijom neupitan cilj i svrha postojanja, nažalost mnogima je svrha i cilj da saradnja Srbije i Srpske bude osporena, pokvarena i da se uđe u fazu sukoba. Tako da je velika odgovornost na svima nama da uvek nađemo najbolji način da Republika Srpska i Srbija traju. Ne treba nikad više da dođemo u poziciju kao iz vremena kada je Slobodan Milošević isključivao telefone i pravio granicu na Drini. Nikada mi iz Republike Srpske nismo bili nelojalni nijednoj vlasti u Srbiji. I nijednoj, pa ni novoj, nismo i nećemo biti kamen oko vrata već bratska podrška.

foto: D. Gavrić

Postizborni period u Srbije je pratilo dosta informacija da Beograd neće sarađivati sa institucijama Srpske zbog ranije podrške vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

- Pitanje političkih procena i hejtovanja onih koji žele da utiču na političke procese nije isto što i državna odgovornost i politika koju rukovodstvo Republike Srpske i Srbije imaju. Budući da smo paralelno dobili nove vlasti, odnosno one koji predstavljaju narod, njihova obaveza je da i sad sarađuju i nisam primetio nikakav signal od novih vlasti u Srbiji da neće sarađivati sa Republikom Srpskom. Mislim da su to spinovi onih koji temelje svoju politiku upravo na kvarenju tih odnosa. Potpuno sam siguran da se ti odnosi ne mogu pokvariti i siguran da je jedno državna odgovornost i obaveza, a drugo je plod nečijih želja.

Na koji način se želi opstruisati saradnja Srbije i Srpske?

- Pre svega bilo je pokušaja da se kroz priču o genocidosti Republike Srpske napravi razdor, ali mi jednostavno nismo čuli nijednog zvaničnog predstavnika Studentske liste da je rekao da je Republika Srpska genocidna. Neke koji su to pokušali da govore, mi smo morali javno da osudimo jer mi ne prihvatamo narativ bilo koga ko će reći da je Republika Srpska genocidna. Ali, od zvaničnih ljudi i gospodina Čupića to nismo čuli, tako da je naša saradnja nešto što je potpuno prirodno i u budućnosti.

foto: D. Gavrić

Možemo li očekivati skoriji dolazak gospodina Čupića u Srpsku ili vaš odlazak u Beograd?

- Moramo da kažemo da je saradnja u poslednje četiri godine odlična i formirano je jedno novo telo između Republike Srpske i Srbije, a to je parlamentarni forum koji čini po 11 poslanika s obe strane. Naravno da ćemo mi i u novom sazivu naše Skupštine imati tih 11 ljudi koji će se sastajati dva puta godišnje, jednom u Banjaluci i jednom u Beogradu, i ovo je kruna saradnje kojoj nećemo dozvoliti da bude manje sjajna nego ranije. Ako možemo da joj dajemo još više sjaja, to ćemo i uraditi.

Promena vlasti u Srbiji dovela je do oduševljenja u Sarajevu i Zagrebu uz poruke na štetu Srpske.

- Radi se o tome da naši neprijatelji žele da mi pokvarimo svoje odnose. I oni svoj uspeh temelje na tome, a ne na vlastitom podizanju dobrih odnosa sa Srbijom u privredi, ili izgradnji mostova i auto-puteva. Tako da će oni uvek biti razočarani. Njima nikad nijedna Srbija neće valjati. Ali je bitno da ih mi svojim korektnim odnosom, bez da ponižavamo ili osporavamo njihove interese, primoramo da shvate da je saradnja jedini način, uz poštovanje onoga što je narodna volja. Ne verujem da je iko ikada u Srbiji pomislio da bira vlast koja će prekidati odnos sa Republikom Srpskom, ili da Republiku Srpsku proglasiti genocidnom. Tako da te nade Sarajeva i Zagreba i podmukle pokušaje da se Srbi ponovo podele da bi bili, da kažemo, izloženi većim pretnjama, to će brzo propasti i vidim da je otrežnjenje u toku.

Dolazi 9. januar, Dan Republike Srpske i pojavljuju se informacije da Srbija neće imati delegaciju na proslavi.

- Prosto je neverovatno kako mnogi ljudi koji pokazuju animozitet prema Republici Srpskoj, a i prema Srbiji, pokušavaju da budu portparoli nove vlasti u Beogradu. Nova vlast u Srbiji nema portparole u Hrvatskoj ni u Sarajevu. I nadam se da će ubrzo čuti od autentičnih vlasti u Srbiji, a mi smo to već čuli i shvatili, dok su mnogi prećutali tumačenja i stavove "Studentske liste" o Kosovu, Republici Srpskoj i o nacionalnoj politici.

foto: D. Gavrić

Za narednu godinu je najavljena promena Ustava RS, da li je to realno očekivati?

- Ustav Republike Srpske je već na dnevnom redu jer ne dozovoljavati da mi kažemo da je Banjaluka glavni grad, da su Pale prestonica samo zato što ste pakosni i što mislite da je neko zadovoljstvo da na papiru piše da je to Sarajevo, a već 35 godina je svima jasno šta je realnost. Nadam se da su i međunarodni predstavnici i novi dogovori koji su usledili, da kažemo, u poslednjih nekoliko godina, pokazali da su došla neka nova vremena. Videli ste i da bez Evrope razgovaraju Vladimir Putin, Donald Tramp i Si Đinping. Razgovarali su o novoj svetskoj arhitekturi, o tome da se neće ništa nametati nijednom narodu, i da će Ujedinjene nacije biti redefinisane. Nadam da će to shvatiti i naše kolege u Sarajevu. I da novi Ustav nije usmeren protiv njih, nego da će bolje živeti svi u Republici Srpskoj, uključujući i Bošnjake i Hrvate. Prema tome, novi ustav je priznavanje realnosti. Ustavi se menjaju prema tome kako se razvija društvo, a ne prema tome kako neko poput Šmita ili visokih predstavnika u BiH, želi da utiče sa strane i da narodu ne dozvoljava da se dogovori.

Konstituisan je i novi saziv Narodne skupštine RS.

- Republika Srpska je dobila novu Narodnu skupštinu, prva u Bosni i Hercegovini. To je postalo tradicionalno, a u poslednja dva ili tri izborna ciklusa pokazujemo apsolutnu superiornost u brzini formiranja institucija. Tako će biti i ovaj put, i sa parlamentom, i sa Vladom, i sa svim telima koje imenuje Narodna skupština. A veoma je važno reći da je to zato što je Republika Srpska visoko organizovana, bez ikakvih problema u političkom i nacionalnom konceptu, gde i opozicija razume da se to ne može ni menjati, ni osporavati - istakao je Stevandić.