IVANKA POPOVIĆ PODSEĆA DA 15 MINUTA TIŠINE NIJE BIO NIKAKAV 'SPONTANI' IZLAZAK STUDENATA VEĆ NVO PODMETAČINA PROGLASA! Ivanka Popović - osnivač ProGlasa: "Ja bih htela samo da se podsetimo da je zapravo danas dve godine kako su krenule blokade jer ne znam koliko se ljudi sećaju, toliko se toga izdešavalo, ali ProGlas je 20. novembra pozvao sve građane u svim mestima, gradovima, selima da zastanu u 11:52 i da odaju počast žrtvama." Olja: "​I zamislite, sad stvarno kad se setite, to je bilo pre dve godine i tada kada je ProGlas pozvao, sećam se da je ta akcija imala i neko vrlo konkretno ime." Ivanka: "​Zastani Srbijo. Akcija je bila Zastani Srbijo." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 22, 2026