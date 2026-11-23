IVANKA POPOVIĆ PODSETILA KO JE INICIRAO "15 MINUTA TIŠINE": Akcije je bila ”Zastani Srbijo”
IVANKA Popović, osnivač ProGlasa, u emisiji kod Olje Bećković podsetila je da je upravo ProGlas pre dve godine pozvao na akciju održavanja minuta tišine žrtvama tragedije u Novom Sadu prolikom pada nadstrešnice.
- Ja bih htela samo da se podsetimo da je zapravo danas dve godine kako su krenule blokade jer ne znam koliko se ljudi sećaju, toliko se toga izdešavalo, ali ProGlas je 20. novembra pozvao sve građane u svim mestima, gradovima, selima da zastanu u 11:52 i da odaju počast žrtvama - rekla je Popović i dodala da je naziv te akcije bio:
- Zastani Srbijo. Akcija je bila Zastani Srbijo.
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