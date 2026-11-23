ŽESTOK ODGOVOR ANE BRNABIĆ: "To je ta pravda i demokratija koju je donela Studentska lista" (FOTO)
NAKON što je na društvenoj mreži Iks jedan od simpatizera "Studentske liste" objavio fotografiju pacova uz pitanje "da li može da odgovara za ove laži", oglasila se narodna poslanica Ana Brnabić i navela da ta fotografija prikazuje kako je SL "oslobodila" Smederevo.
- Mogu. Dajte da odmah odgovaram. Uhapsite i mene momentalno. To je ta pravda, sloboda, demokratija koju je donela Studentska lista. A evo, pride, i pacova koji se šetaju po Smederevu jer ste "oslobodili" ovaj grad onako kako samo vi znate - odgovorila je Brnabić.
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