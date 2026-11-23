NAKON što je na društvenoj mreži Iks jedan od simpatizera "Studentske liste" objavio fotografiju pacova uz pitanje "da li može da odgovara za ove laži", oglasila se narodna poslanica Ana Brnabić i navela da ta fotografija prikazuje kako je SL "oslobodila" Smederevo.

Foto: Tanjug/Narodna skupština RS/Miloš Mišković

- Mogu. Dajte da odmah odgovaram. Uhapsite i mene momentalno. To je ta pravda, sloboda, demokratija koju je donela Studentska lista. A evo, pride, i pacova koji se šetaju po Smederevu jer ste "oslobodili" ovaj grad onako kako samo vi znate - odgovorila je Brnabić.

Mogu. Dajte @PeckoPivo da odmah odgovaram. Uhapsite i mene momentalno. To je ta pravda, sloboda, demokratija koju je donela Studentska lista. A evo, pride, i pacova koji se šetaju po Smederevu jer ste "oslobodili" ovaj grad onako kako samo vi znate. https://t.co/xl19YtDi4A — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 23, 2026