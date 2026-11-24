Otrovne strelice su upućene ka Koloradu!

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Nekadašnji NBA as Karmelo Entoni otvoreno je optužio upravu Denver Nagetsa da je njegov čuveni dres sa brojem 15 namerno dodelila Nikoli Jokiću kako bi izbrisala njegov trag u istoriji kluba.

Čuveni Amerikanac, koji je punih sedam i po sezona bio prva zvezda tima iz Kolorada, ni danas ne krije ogorčenost zbog načina na koji se klub poneo prema njemu nakon prelaska u Njujork 2011. godine. On smatra da je odluka čelnika Nagetsa da taj broj tako brzo ponude drugom igraču bila proračunata i duboko ponižavajuća.

– Kada sam video dres Denvera sa brojem 15, pomislio sam: „Šta se ovde dođavola dešava?“ Tada sam shvatio kakvu priču plasiraju u javnost – da sam ja navodno hteo da odem. Zašto bi neko pokazao takvo nepoštovanje i uopšte ponudio taj broj? Sama činjenica da su to uradili bila je jasan znak da žele da izbrišu sve što je postojalo pre toga – izjavio je Entoni.

Desetostruki učesnik Ol-star meča prisetio se i neprijatnog dočeka navijača u Denveru prilikom kasnijih gostovanja, kada su mu zviždali uprkos tome što im je ubacivao po 40 ili 50 poena. Prema njegovim rečima, publika je nasela na medijske natpise koji su ga predstavili kao razmaženog sportistu.

Ipak, Entoni je bio izričit u tome da našemu reprezentativcu ne zamera apsolutno ništa, svestan da srpski centar po dolasku u ligu nije mogao da zna šta se krije iza te odluke.

– U celu tu priču su onda uvukli i Jokića. On nema pojma šta se zapravo dešavalo, možda je uzeo taj broj čak i iz poštovanja prema meni. Ubeđen sam da su mu ga dali samo da bi pokušali da obrišu sve što sam uradio. Danas je situacija takva da kada nova generacija pomisli na broj 15 u Denveru, prva asocijacija je Džoker – zaključio je Entoni.

Dok je Entoni sa Denverom najdalje stigao do finala Zapadne konferencije 2009. godine, Nikola Jokić je sa istim brojem na leđima ispisao najsvetlije stranice kluba – osvojio je tri MVP priznanja i doneo Nagetsima istorijsku, prvu šampionsku titulu 2023. godine.

