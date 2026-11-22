BRANKO Blanuša, predsednik Srpske demokratske stranke podneo je ostavku na mesto predsednika SDS. Blanuša je poručio da je ostavku podneo zbog podela koje duže vreme postoje u stranci, kao i zbog Statuta stranke koji je takav da predsednik ima samo obaveze i odgovornost, a ne i prava da vodi stranku.

Branko Blanuša foto SRNA

Takođe navodi da je ostavku podneo jer su odavno trebali da izaberu disciplinsku komisiju, a nema je, tako da svako radi šta hoće.

- Podnosim ostavku i zato što se ne poštuju odluke organa stranke ali i zbog toga što su medijima, i pored odluka organa stranke svako iznosi ono što želi, kao i međusobnih medijskih napada između funkcionera stranke - ističe Blanuša.

Dodaje i da se za ostavku odlučio i zbog ličnih uvreda i iznesenih laži od strane drugih članova SDS.

- Ostavka dajem i zbog toga što su oni koji su najmanje radili, gledali samo svoj interes i opstruisali rad stranke u toku kampanje sada najglasniji i najveći kritičari. Ne želim biti formalni, nego predsednik koji vodi procese u stranci, a u ovom uslovima je to nemoguće - poručio je Blanuša i dodao da je mu je zbog dešavanja u prethodnih godinu dana narušeno i zdravlje.

Izbori ORGANI Srpske demokratske stranke će u narednih mesec dana da zakažu Skupštinu stranke na kojoj će birati novog predsednika SDS.

Poručio je da u SDS ima mnogo dobrih i sposobnih ljudi i želim da SDS kao velika i državotvorna stranka što pre izađe iz ovakvog stanja i zauzme mesto kojoj joj pripada.

Članstvo SDS okrenulo je Blanuši leđa nakon lošeg izbornog rezultata i izbacivanja iz stranke Ljubiše Petrovića, gradonačelnika Bijeljina. Protiv te odluke je bila većina članstva. Kap koja je prelila čašu nezadovoljstva bila je odluka da SDS odustane od kandidata za delegata u Domu naroda Parlamenta BiH, a u korist PSS na čijem čelu je Draško Stanikuvović.

Član Predsedništva SDS Aleksandra Pandurević kaže da je prvo isključen Petrović, nestatutarno, onda su iz Glavnog odbora izbačena četiri člana iz Bijeljine, nestatutarno, a sada je nestatutarno "posečen" Milan Aleksić, koji je trebalo da bude kandidat SNSD za Dom naroda PBiH.

- Blanuša je uništio SDS više nego Karlos Vestendorp i Pedi Ešdaun zajedno. Od čestitih ljudi u SDS očekujem okupljanje i mobilizaciju da spasimo što se spasiti može - kaže Pandurevićeva, koja je sa još troje delegata iz Bijeljine nedavno isključena iz GO.