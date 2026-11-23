NOVA runda trilateralnih pregovora o Ukrajini biće održana uskoro, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

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- Sastanak će biti uskoro, ali za sada nema izvesnosti u pogledu datuma - rekao je Peskov za Sputnjik.

Što se tiče mesta gde može biti održan, Moskva za sada računa na Abu Dabi, ali su moguće i druge opcije.

Prethodna runda konsultacija Moskve, Vašingtona i Kijeva održana je u Abu Dabiju 10. i 11. novembra. Šef ruske delegacije Vladimir Medinski izjavio je da su strane uspele da se približe miru, ali da sada mnogo toga zavisi od svih učesnika procesa. Prema njegovim rečima, glavna tema bila je buduća arhitektura evropske bezbednosti nakon okončanja sukoba.

Strane su se dogovorile i o novoj velikoj razmeni zarobljenika između Rusije i Ukrajine, čiji će konkretni detalji biti objavljeni uskoro.

(Sputnjik)

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