KREMLJ SE HITNO OGLASIO: Peskov najavio novu rundu pregovora o Ukrajini
NOVA runda trilateralnih pregovora o Ukrajini biće održana uskoro, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Sastanak će biti uskoro, ali za sada nema izvesnosti u pogledu datuma - rekao je Peskov za Sputnjik.
Što se tiče mesta gde može biti održan, Moskva za sada računa na Abu Dabi, ali su moguće i druge opcije.
Prethodna runda konsultacija Moskve, Vašingtona i Kijeva održana je u Abu Dabiju 10. i 11. novembra. Šef ruske delegacije Vladimir Medinski izjavio je da su strane uspele da se približe miru, ali da sada mnogo toga zavisi od svih učesnika procesa. Prema njegovim rečima, glavna tema bila je buduća arhitektura evropske bezbednosti nakon okončanja sukoba.
Strane su se dogovorile i o novoj velikoj razmeni zarobljenika između Rusije i Ukrajine, čiji će konkretni detalji biti objavljeni uskoro.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
BRITANCI PRIZNALI: Rusija ima prednost nad Ukrajinom
22. 11. 2026. u 22:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00
Komentari (0)