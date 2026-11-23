Kakav zaokret bivšeg tenisera

Foto: Instagram/david__goffin

Nekadašnji sedmi teniser sveta, David Gofan, odlučio je da nakon završetka profesionalne karijere započne potpuno novo sportsko poglavlje. Belgijanac, koji je tokom karijere pobeđivao Novaka Đokovića, Rafaela Nadala, Rodžera Federera i Karlosa Alkaraza, sada ima sasvim drugačiji cilj – želi da postane maratonac!

Gofan je pre samo nekoliko nedelja završio profesionalnu tenisku karijeru, a već je pronašao novi izazov koji će mu, po svemu sudeći, predstavljati ozbiljan test. Umesto teniskog terena, reketa i ATP turnira, 35-godišnji Belgijanac sada planira da se posveti trčanju na duge staze.

Svoje planove otkrio je tokom ATP finala u Torinu, gde je bio gost i učestvovao u televizijskom prenosu kao stručni komentator. U razgovoru sa bivšim britanskim teniserom Kolinom Flemingom upitan je da li se sprema za maraton, a njegov odgovor privukao je veliku pažnju.

- Da, drugi sport! Pokušaću da istrčim maraton za tri sata i 15 minuta. Može da bude bolje, može i gore, ali bar ću pokušati – poručio je Gofan.

Reč je o izuzetno ambicioznom cilju, s obzirom na to da maraton podrazumeva trčanje 42,195 kilometara. Da bi ostvario željeno vreme, Belgijanac će morati da održava prosečan tempo od približno četiri minuta i 37 sekundi po kilometru.

OD POBEDA NAD TENISKIM LEGENDAMA DO NOVOG POGLAVLjA

Gofan iza sebe ostavlja karijeru vrednu poštovanja. Osvojio je šest ATP titula, stigao do sedmog mesta na svetskoj rang-listi, a 2017. godine ostvario je najveći rezultat kada je igrao finale završnog Mastersa u Londonu.

Upravo te godine napravio je podvig koji se i danas pamti. Najpre je savladao Rafaela Nadala u grupnoj fazi, a zatim u polufinalu šokirao Rodžera Federera i plasirao se u finale, gde je poražen od Grigora Dimitrova.

Ni Novak Đoković nije uspeo da ga zaustavi u svim međusobnim duelima. Belgijanac ga je pobedio na Mastersu u Monte Karlu 2017. godine, dok je protiv Nadala upisao dve pobede. Imao je i dva trijumfa protiv Karlosa Alkaraza, što dovoljno govori o tome kakav je kvalitet posedovao.

Bio je prvi belgijski teniser koji je uspeo da se probije među deset najboljih na svetu, a četiri puta je stizao do četvrtfinala grend slem turnira – na Rolan Garosu, Australijan openu i Vimbldonu.

Poslednji meč u singl konkurenciji odigrao je 22. oktobra u Briselu, na turniru Evropski open, gde je poražen od Aleksa Mikelsena rezultatom 6:3, 6:4. Oproštaj je bio emotivan, pred domaćom publikom, nakon čega je zvanično zatvorio jedno veliko poglavlje.