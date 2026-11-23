Atinjane čeka pakleno gostovanje u Ligi šampiona.

Credit: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

AEK iz Atine u petom kolu Lige šampiona gostuje najvećem iznenađenju najelitnijeg ranga, ekipi Koma.

Pred duel sa najprijatnijim iznenađenjem svih UEFA takmičenja, nekadašnji trener Partizana, Marko Nikolić, izneo je niz pohvala na račun domaćina, kao i njihovog šefa struke i legendarnog bivšeg fudbalera, Seska Fabregasa:

- Oni koji se ne razumeju u fudbal, možda će reći da je Komo mali tim. Međutim, Fabregas je uradio neverovatan posao. On je trener u usponu koji svoje ideje sprovodi na terenu. Komo je jedan od najboljih evropskih timova u posedu lopte i izgradnji napada - rekao je Nikolić na konferenciji za medije.

Srpski trener smatra da njegovi izabranici mogu da naprave pozitivan rezultat, samo ako izbegnu jeftino izgubljene lopte i zadrži utakmicu otvorenom.

- Imam apsolutno poverenje u naš plan i ako uspemo da održimo aktivan rezultat bez poklanjanja lakih lopti protivniku, tada će utakmicu odlučiti detalji.

Uprkos izostancima, stručni štab Atinjana računa na iskustvo igrača koji su već imali priliku da igraju na terenima Serije A.

- Imamo dobar i iskusan tim. Tu su igrači koji su prošli italijanske stadione i generalno imamo ekipu koja može da odgovori na visokom nivou. Morate biti spremni u svakom trenutku utakmice - jasan je Marko Nikolić.

Komo je posle četiri kola četvrti na tabeli Lige šampiona sa devet bodova, dok je AEK 29. sa tri boda.

Utakmica Komo - AEK Atina na programu je u utorak od 21 čas.

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