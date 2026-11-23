ZAŠTITA SPC NA KIM: Šta najavljuje Gašić, a šta je već uradila Srpska lista
PREDSTAVNICI Studentske liste, koji su donedavno kategorički odbacivali svaku mogućnost saradnje sa Srpskom listom i govorili o potencijalnoj krivičnoj odgovornosti njenih predstavnika, danas izlaz iz problema koji se tiče položaja Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji vide u podnošenju amandmana u prištinskoj skupštini.
Predstavnici Studentske liste najavili su da će na sastancima sa predstavnicima međunarodne zajednice pokrenuti pitanje nacrta zakona o centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe, koji je skupština privremenih prištinskih institucija usvojila u prvom čitanju.
- Mi ćemo već sutra imati sastanke sa predstavnicima međunarodne zajednice, na kojima ćemo taj problem postaviti kao prioritet i izneti ono što vidimo kao rizik - rekao je za RTS poslanik Studentske liste sa KiM Jugoslav Gašić.
– Verujem da možemo uspeti u tome da se Zakon o kulturnom nasleđu povuče ili da se odrade poboljšanja i korekcije potencijalno nekim amandmanima u ovom segmentu koji mi prepoznajemo kao rizičan i koji može da utiče na status Srpske pravoslavne crkve.
Međutim, upravo Srpska lista, sa kojom je Gašić donedavno odbacivao svaku mogućnost saradnje, ima svoje poslanike u prištinskoj skupštini i već je podnela amandmane na pomenuti zakon.
Podsetimo, Gašić je nedavno rekao da Studentska lista neće sarađivati sa Srpskom listom:
– Nema saradnje sa Srpskom listom, sa nekim ko je za svo ovo vreme glavni i odgovorni krivac za ovakav položaj Srba. Zaista sa njima nema nikakve saradnje, imaju određene institucionalne položaje na koje mi ne možemo da utičemo. Ali im ti položaji neće biti zaštita od potencijalne krivične odgovornosti za dela koja su uradili!
Srpska lista već podnela amandmane
Dok Gašić govori o mogućnosti podnošenja amandmana, Srpska lista je taj korak već preduzela, o čemu je govorio i šef njene poslaničke grupe Igor Simić.
– Kao šef poslaničke grupe, danas smo predali amandmane na ovaj zakon, sa predlozima kako taj zakon treba da bude upodobljen, odnosno pokaže poštovanje prema drugim zakonskim propisima kojima se garantuju prava Srpske pravoslavne crkve. Takođe, ja pozivam i celokupnu našu javnost i nevladin sektor i medije, istaknute pojedince, mi moramo svi zajedno da stanemo u odbranu Srpske pravoslavne crkve na prostoru Kosova i Metohije, koja je jedan od stubova opstanka našeg naroda – rekao je Simić.
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