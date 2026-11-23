POSLANIK SNS Ana Brnabić, reagovala je na objavu na društvenim mrežama.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bg

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:

"Mogu. Dajte Pećko Pivo da odmah odgovaram. Uhapsite i mene momentalno. To je ta pravda, sloboda, demokratija koju je donela Studentska lista. A evo, pride, i pacova koji se šetaju po Smederevu jer ste "oslobodili" ovaj grad onako kako samo vi znate."

Mogu. Dajte @PeckoPivo da odmah odgovaram. Uhapsite i mene momentalno. To je ta pravda, sloboda, demokratija koju je donela Studentska lista. A evo, pride, i pacova koji se šetaju po Smederevu jer ste "oslobodili" ovaj grad onako kako samo vi znate. https://t.co/xl19YtDi4A — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 23, 2026