BRUTALAN ODGOVOR BRNABIĆEVE: Jel to demokratija koju je donela Studentska lista
POSLANIK SNS Ana Brnabić, reagovala je na objavu na društvenim mrežama.
Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:
"Mogu. Dajte Pećko Pivo da odmah odgovaram. Uhapsite i mene momentalno. To je ta pravda, sloboda, demokratija koju je donela Studentska lista. A evo, pride, i pacova koji se šetaju po Smederevu jer ste "oslobodili" ovaj grad onako kako samo vi znate."
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