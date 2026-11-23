SRBIJU do kraja dana očekuje razvedravanje, dok će utorak doneti kratkotrajan predah od padavina.

Foto: N. Živanović

Sutra ujutru prognozira se mraz, dok će tokom dana biti hladno. Najniža temperatura kretaće se od -4 do 2 stepena, na višim planinama i do -11°C, dok će maksimalna dnevna iznositi od 4 do 8 stepeni.

U sredu preokret i opasnost od ledene kiše

U sredu ujutru očekuje se još hladnije vreme uz mraz i minimalnu temperaturu od -8 do -2 stepena (na planinama do -10). Tokom dana živa u termometru dostići će od 3 stepena na severu do 9 stepeni na jugoistoku zemlje.

Nakon vedrog jutra uslediće naoblačenje, a kasnije posle podne sa zapada i jugozapada stiže jače naoblačenje s kišom, koje će se do večeri proširiti na celu Srbiju.

Tokom večeri i noći na istoku zemlje očekuju se sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i stvarati poledicu. Najkritičnije će biti u oblasti Homolja i Kučajskih planina, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, kao i na padinama planina s desne obale Velike Morave. U ovim krajevima preti najveća opasnost od ledene kiše i poledice, dok će sneg padati uglavnom u Timočkoj i Negotinskoj Krajini i na visokim planinama južne Srbije, a na severu Vojvodine biće praćen susnežicom. Jugoistočni vetar biće u pojačanju.

Olujna košava u četvrtak, za vikend sneg na planinama

U četvrtak nas očekuje kišovito vreme uz pljuskove i veoma jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata imati i olujne udare.

U petak se na planinama očekuje sneg, dok će za vikend padavina biti južno od Save i Dunava – u nižim predelima padaće kiša, a na planinama sneg.

(Telegraf.rs)