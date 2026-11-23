UPOZORENJE NA LEDENU KIŠU, POLEDICU I OLUJNE UDARE VETRA: U Srbiji ujutru debeli minus, a onda stiže novi talas padavina i sneg
SRBIJU do kraja dana očekuje razvedravanje, dok će utorak doneti kratkotrajan predah od padavina.
Sutra ujutru prognozira se mraz, dok će tokom dana biti hladno. Najniža temperatura kretaće se od -4 do 2 stepena, na višim planinama i do -11°C, dok će maksimalna dnevna iznositi od 4 do 8 stepeni.
U sredu preokret i opasnost od ledene kiše
U sredu ujutru očekuje se još hladnije vreme uz mraz i minimalnu temperaturu od -8 do -2 stepena (na planinama do -10). Tokom dana živa u termometru dostići će od 3 stepena na severu do 9 stepeni na jugoistoku zemlje.
Nakon vedrog jutra uslediće naoblačenje, a kasnije posle podne sa zapada i jugozapada stiže jače naoblačenje s kišom, koje će se do večeri proširiti na celu Srbiju.
Tokom večeri i noći na istoku zemlje očekuju se sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i stvarati poledicu. Najkritičnije će biti u oblasti Homolja i Kučajskih planina, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, kao i na padinama planina s desne obale Velike Morave. U ovim krajevima preti najveća opasnost od ledene kiše i poledice, dok će sneg padati uglavnom u Timočkoj i Negotinskoj Krajini i na visokim planinama južne Srbije, a na severu Vojvodine biće praćen susnežicom. Jugoistočni vetar biće u pojačanju.
Olujna košava u četvrtak, za vikend sneg na planinama
U četvrtak nas očekuje kišovito vreme uz pljuskove i veoma jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata imati i olujne udare.
U petak se na planinama očekuje sneg, dok će za vikend padavina biti južno od Save i Dunava – u nižim predelima padaće kiša, a na planinama sneg.
(Telegraf.rs)
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