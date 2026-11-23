Dobre vesti iz Belgije - Gent čeka Zvezdu bez trojice, trener pobesneo na igrače
Okršaj u okviru Lige konferencije zakazan je za četvrtak veče.
Fudbaleri Crvene zvezde dobili su dobre vesti iz Belgije. Izabranici Alberta Rijere pokušaće da donesu prve bodove sa gostovanja u grupnoj fazi Lige konferencija, pošto idu na noge Gentu (četvrtak, 21.00), koji nije baš u sjajnoj situaciji.
Naime, raspoloženje u taboru belgijskog kluba je prilično loše posle neočekivanog poraza od Beverena u okviru 12. kola domaćeg prvenstva (1:0). Iako je domaćin od 56. minuta ostao sa igračem manje, ni to nije bilo dovoljno popularnim "bivolima" da osvoje tri boda i samim tim preuzmu prvo mesto na tabeli.
Zbog toga prvotimci trpe žestoke kritike, što od svojih navijača, što od tamošnjih medija, koji su ovaj neuspeh okarakterisali kao "blamažu očajnog Genta". I trener Rik de Mil (45) je pobesneo na svoje izabranike, pa je najavio da će biti određenih rezova u ekipi.
- Ovo je za mene prvo pravo razočaranje ove sezone. Moramo da budemo strogi u analizi i da adekvatno reagujemo. Nismo bili dobri u završnici, a pogotovo me brine nedostatak karaktera protiv brojčano slabijeg rivala - rekao je De Mil.
I to nije sve, jer postoji još jedna pozitivna okolnost za aktuelnog srpskog prvaka. Naime, tu su i kadrovski problemi, pa belgijski stručnjak neće moći da računa na čak trojicu igrača - defanzivnog vezistu Tibea de Vligera (21), krilnog ofanzivca Mišel-Anža Balikvišu (25) i ofanzivnog vezistu Pitera Gerkensa (31).
Podsetimo, Gent je u istoj situaciji kao i crveno-beli, jer na kontu ima četiri boda. Pobedio je Arhus kod kuće (1:0), dok je u gostima izgubio od Brage (2:0) i odigrao nerešeno sa Kupsom (0:0).
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