Italijanski teniser Janik Siner završio je sezonu posle osvojene titule na Vimbldonu zbog povrede kolena.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Sada kako piše Gazeta delo sport, on bi mogao da ima operaciju kolena, pošto je navodno već bio na konsultacijama sa finskim specijalistom Laseom Lempainenom u Milanu. Održan je sastanak na klinici "La Madonina".

Prema pisanju Gazete, na stolu su trenutno tri opcije. Prva bi bila provera lateralnog meniskusa i njegovo čišćenje, ukoliko bude potrebno.

Druga opcija podrazumeva manji rez radi smanjenja napetosti, uz moguće uklanjanje burze u kojoj se skuplja tečnost. Treća je najrizičnija, radi se o operaciji same kosti kolena.

Upitan je i Janik Siner za Australijan open, koji se igra krajem januara. Ukoliko dođe do operacije kosti, sigurno ga neće biti u Melburnu, pošto to iziskuje oporavak od tri meseca, pa ga ne bi bilo pre sezone na šljaci.