Očaj na Apeninima! Janik Siner mora hitno na operaciju
Italijanski teniser Janik Siner završio je sezonu posle osvojene titule na Vimbldonu zbog povrede kolena.
Sada kako piše Gazeta delo sport, on bi mogao da ima operaciju kolena, pošto je navodno već bio na konsultacijama sa finskim specijalistom Laseom Lempainenom u Milanu. Održan je sastanak na klinici "La Madonina".
Prema pisanju Gazete, na stolu su trenutno tri opcije. Prva bi bila provera lateralnog meniskusa i njegovo čišćenje, ukoliko bude potrebno.
Druga opcija podrazumeva manji rez radi smanjenja napetosti, uz moguće uklanjanje burze u kojoj se skuplja tečnost. Treća je najrizičnija, radi se o operaciji same kosti kolena.
Upitan je i Janik Siner za Australijan open, koji se igra krajem januara. Ukoliko dođe do operacije kosti, sigurno ga neće biti u Melburnu, pošto to iziskuje oporavak od tri meseca, pa ga ne bi bilo pre sezone na šljaci.
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