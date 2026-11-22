Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik rekao je danas da prihvata mandat sa punom odgovornošću prema Republici Srpskoj i svim njenim građanima.

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"Idemo da radimo i dokažemo da Srpska zna i može da pobeđuje na svim poljima", poručio je Dodik.

Istakao je da je to velika čast, da mu je ukazano poverenje i da ima ogromnu odgovornost.

"Tajna sreće je u slobodi, a tajna slobode u hrabrosti i mogu da obećam da ćemo biti hrabri, da ćemo da donosimo odluke pa makar bile i bolne za sve one stvari koje se ukažu da će da budu dobre za dobrobit građana Republike Srpske. Svesni smo da samo snažna ekonomija i institucije daju slobodu da samostalno donosimo odluke na koji način hoćemo da naša deca odrastaju, u kom okruženju, sa kim da sarađujemo i ko želimo da nas predstavlja", poručio je Dodik.

Dodik je najavio da će nova Vlada od prvog dana početi da radi na stabilnim platama i penzijama, kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju.

On je istakao da je očuvanje ustavnog položaja i nadležnosti Republike Srpske trajna obaveza buduće Vlade i da će saradnja sa bratskom Srbijom imati posebno mesto u radu nove Vlade, prenosi RTRS.

"Naročito je važno da sa budućom Vladom Srbije uspostavimo blisku i efikasnu saradnju, da nastavimo zajedničke projekte i da pravimo prostor za nove. Mi jesmo za Evropsku uniju, samo onoliko koliko budemo uvažavani od Unije. Svi misle kako promeniti svet, a niko ne misli kako promeniti sebe. Ja sam svestan da moramo da menjamo sebe", naglasio je Dodik.

Dodao je da posao koji je pred budućom Vladom neće biti lak i da će biti mnogo izazova kako na unutrašnjem, tako i na spoljašnjem planu.

"Čeka nas mnogo posla i radujem se da budemo spremni da izađemo na svaki problem sa konkretnim i brzim rešenjima. Unapred zahvaljujem na podršci i svakoj konstruktivnoj kritici. Predrasude me ne zanimaju, neuspeh nije opcija", poručio je Dodik.