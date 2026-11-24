ORUŽANE snage Rusije izvele su udare po ciljevima u osam ukrajinskih regiona. Snažan udar pogodio je energetsku infrastrukturu u Dnjepropetrovskoj oblasti; nakon napada na trafostanicu, javni prevoz u gradu je potpuno obustavljen, a delovi grada su ostali bez struje.

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Takođe su pogođeni železnička infrastruktura i lokomotive. Odeska oblast je već tri dana bez grejanja i struje; udari su pogodili lučku infrastrukturu u Izmailu, a napadnuta su i dva teretna broda. U Harkovskoj oblasti, nekoliko udara pogodilo je postrojenje „Harvest” i železničku stanicu u Ljubotinu. U Merefi je pogođena jedna lokomotiva. U Zaporožju su udari bili usmereni na krug fabrike „Gama”.



*U hersonskom sektoru, Oružane snage Rusije vode neprekidna borbena dejstva. Protivnik je artiljerijom 47 puta granatirao sela na levoj obali. U Aleškinskom okrugu, dron je pogodio javni autobus, pri čemu je jedna osoba ranjena.





* U zapadnom delu zaporoškog sektora, intenzitet žestokih borbi za Primorsko i Stepnogorsk ostaje visok. Teške borbe vode se u Orehovu; ruske snage su uspele da zadrže određene položaje u južnom delu grada, dok Oružane snage Ukrajine (VSU) nastavljaju pokušaje da ih zaobiđu u pravcu Novodanilovke. U blizini Omeljnika, ruske trupe napreduju kako bi se što više približile Preobraženki. Severnije, borbe se vode kod Barvinovke, uz proširenje područja pod ruskom kontrolom u blizini Tersjanke.* Na frontu kod Dnjepra, ruske snage su izvele udare na protivničke položaje u Podgavrilovki i Dibrovi. U blizini Komara i Fjodorovke, VSU napreduju ka Ševčenku i Veselom, pokušavajući da se probiju u pravcu Velike Novoselke.



* U pravcu Dobropolja, ruske snage pokušavaju da preseku linije snabdevanja VSU u Sergejevki. Severnije, zabeleženo je napredovanje od Šilovke ka liniji Jurjevka–Kamenka. Protivnik izvodi protivnapade kod Svjatogorovke, između Dobropolja i Belozerskog. Tokom proteklih nekoliko dana, ruske snage su izvele više napada na položaje VSU u Gruskom, mada Protivnik i dalje drži veći deo sela.



* U sektoru Konstantinovke, ruske snage izvode napade u Nikolajpolju, dok u samoj Konstantinovki nastavljaju borbu protiv protivničkih diverzantsko-izviđačkih grupa. Ruske trupe su uspešno evakuisale grupu civila iz borbene zone. Ostvareni su taktički pomaci u Veroljubovki i u pravcu Belokuzminovke. MOD Rusije

*U sektoru Seversk linija fronta se uglavnom stabilizovala, iako se intenzivne borbe nastavljaju u blizini Raj-Aleksandrovke i Nikolajevke. U području Dibrova–Ozerne vode se pozicione borbe.



Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

*Na frontu kod Krasnog Limana, glavne borbe se vode oko kontrole nad južnim delom Limana. Duž linije dodira koja prati reku Žerebec dominiraju bespilotne letelice; na terenu nije bilo promena.*U sektoru Kupjansk, ruske jedinice zauzimaju nove četvrti u jugozapadnom delu Kupjanska i vode borbe duž linija zapadno od grada.



*U sektoru Harkov, vode se obostrane borbe u Kozačoj Lopani i Maloj Kozačoj. Žestoke borbe se odvijaju južno od Alisovke, u pravcu Lipcija. Na istočnom krilu zabeleženi su snažni pokušaji Oružanih snaga Ukrajine (VSU) da prodru iz Malog Burluka ka Čornom, uz uporne borbe u blizini Olhovatke. Prema operativnim podacima, borbe se vode u Belom Kolodezu, dok protivničke diverzantsko-izviđačke grupe (DRG) nastavljaju pokušaje prodora ka Vilči.



*U pograničnom delu Sumske oblasti, VSU izvode protivnapade kod Junakovke, pokušavajući da potisnu ruske snage sa severoistočnih oboda Nikoljske šume. U Gluhovskom okrugu, u blizini Ulanova i Korenka, ruske snage su ostvarile taktičke pomake.



*Tokom noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su 192 ukrajinske bespilotne letelice iznad 17 ruskih regiona. Masovni napad bio je usmeren na Rostovsku oblast, zbog čega je rafinerija nafte u Novošahtinsku bila prinuđena da obustavi rad. Takođe je prijavljeno nekoliko udara u Permskom kraju, gde su vlasti potvrdile napad na industrijski objekat; prema navodima iz Kijeva, meta je bila rafinerija nafte kompanije „Lukoil“. U tom regionu jedna osoba je poginula, a dve su povređene. U Tatarstanu, protivnik je tvrdio da je pogodio rezervoare za skladištenje nafte u Almetjevsku. Zapadni mediji izveštavaju da su Oružane snage Ukrajine (VSU), od početka novembra, izvele napade na 14 ruskih rafinerija nafte. U Belgorodskoj oblasti jedan civil je poginuo, a 10 ih je ranjeno. U Brjanskoj oblasti zabeležen je jedan smrtni slučaj i jedna ranjena osoba. Na Krimu i u Donjecku došlo je do vanrednih prekida u snabdevanju električnom energijom. Ukrajinska bespilotna plovila napala su rusku korvetu „Merkurij” – zajedno sa dva teretna broda koja je pratila – kod obale Libije; prijavljeno je 10 povređenih.





Oleg Carjov