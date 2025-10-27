SLAVE I TAKMIČE SE: Veliki džudo turnir u Ugljeviku
U Ugljeviku je održana Međunarodni džudo turnir koji je okupio 371 mladog takmičara uzrasta od pet do 15 godina.
Na turniru, koji se tradicionalno organizuje u čast krsne slave opštine Ugljevik – Svete Petke Paraskeve, učestvuje 31 ekipa iz Austrije, Srbije i Republike Srpske.
- Ovaj međunarodni sportski događaj koji okuplja veliki broj dece, trenera i sportskih prijatelja iz tri zemlje prepoznatljiv je simbol zdravog duha, prijateljstva i sportskog fer-pleja - rekao je Jugović.
Predsednik Džudo kluba "Rudar" Zoran Šarčević zahvalio je svim učesnicima i opštini Ugljevik na pokroviteljstvu.
- Turnir je izrastao u jedna od najboljih sportskih događaja u našoj opštini. A džudisti našeg kluba, na šta smo posebno ponosti postižu izuzetne rezultate širom zemlje i inostranstva-rekao je Šarčević.
