SLAVE I TAKMIČE SE: Veliki džudo turnir u Ugljeviku

U Ugljeviku je održana Međunarodni džudo turnir koji je okupio 371 mladog takmičara uzrasta od pet do 15 godina.

V Mitrić

Na turniru, koji se tradicionalno organizuje u čast krsne slave opštine Ugljevik – Svete Petke Paraskeve, učestvuje 31 ekipa iz Austrije, Srbije i Republike Srpske.



- Ovaj međunarodni sportski događaj koji okuplja veliki broj dece, trenera i sportskih prijatelja iz tri zemlje prepoznatljiv je simbol zdravog duha, prijateljstva i sportskog fer-pleja - rekao je Jugović.

Predsednik Džudo kluba "Rudar" Zoran Šarčević zahvalio je svim učesnicima i opštini Ugljevik na pokroviteljstvu.

- Turnir je izrastao u jedna od najboljih sportskih događaja u našoj opštini. A džudisti našeg kluba, na šta smo posebno ponosti postižu izuzetne rezultate širom zemlje i inostranstva-rekao je Šarčević.