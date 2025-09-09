"SVE OVO JE REZULTAT GRUBOG MEŠANJA ZAPADA" Lavrov i Dodik o sudbini BiH u Moskvi
U MOSKVI je počeo sastanak ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Lavrov je na početku sastanka ocenio stanje u BiH i postupke nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita, upozorivši na kršenje odluka SB UN.
Ruski ministar je istakao da je sastanak došao u pravom trenutku s obzirom na složene procese koji se dešavaju u BiH, a koji se, pre svega tiču Republike Srpske.
- Sve ovo je rezultat grubog mešanja zapada u unutrašnje stvari BiH i direktno kršenje Dejstonskog sporazuma i principa koji su tamo zabeleženi, uključujući princip ravnopravno predstavljanje tri naroda i entiteta. Nezakonitim metodama imenovan je takozvani visoki predstavnik, gospodin, Šmit koji nema mandat, ali ipak pokušava da po nalogu Zapada nameće neka rešenja - rekao je Lavrov na početku sastanka.
Prema rečima Lavrova, biće razmotrena i saradnja Rusije i RS u svim sferama, kao i kontakti Dodika i ruskog predsednika Vladimira Putina.
- Drago mi je da vas vidim sa vašim timom, dobro došli - rekao je Lavrov.
Dodik je zahvalio na prilici da ponovo razgovora sa Lavrovom i dodao da se slaže sa njegovom ocenom situacije u RS.
Zahvalio je Lavrovu i Putinu na tome što dosledno prate šta se događa u RS.
- Slažem se sa vama u oceni stanja u Bosni i Hercegovini - rekao je Dodik Lavrovu i zahvalio se njemu i Putinu.
- Sačuvali smo naše prijateljstvo i odnose koji nisu dovedeni u pitanje zbog naših teških odnosa sa Zapadom - dodao je predsednik Srpske.
Kako je istakao, prošlo je 30 godina od Dejtonskog sporazuma a nikada nismo bili u većem problemu.
- Danas Dejtonski sporazum ne funkcioniše i srušen je od strane liberalnog Zapada. Vi to znate bolje od mnogih u svetu - kazao je Dodik.
