U VELIKOJ Hoči, jednom od najstarijih srpskih naselja u Metohiji, koje je još u 12. veku osnivač dinastije Nemanjić - Stefan Nemanja priložio kao metoh manastiru Hilandar, održana je treća "Škola arhitekture".

Foto: Udruženje "Biser Metohije"

Bila je to jedinstvena i divna prilika da studenti Fakulteta tehničkih nauka iz Kosovske Mitrovice sa profesorima, arhitektama i predavačima istražuju, proučavaju i dokumentuju bogatu tradicionalnu arhitekturu i kulturno-istorijsko nasleđe ovog mesta i okoline na području opštine Orahovac.

Ovu školu organizovalo je Udruženje "Biser Metohije" iz Velike Hoče, uz podršku Ministarstva kulture Srbije, koje je finansijski podržalo realizaciju projekta.

Tokom sedmodnevne "Škole arhitekture", mentorsku i stručnu pomoć studentima su, kako ističu iz Udruženja "Biser Metohije", pružali arhitekte - predavači Nebojša Glišić i dr Miloš Gašić. Učesnici su u Orahovcu posetili nekadašnji konak sa vinicom, koji je pripadao manastiru Pećkoj patrijaršiji, potom Popovu kuću sveštenika Grigorija Baljoševića i Crkvu Uspenja Presvete Bogorodice.

Svi žele da ponovo dođu POSLE ovogodišnje "Škole arhitekture", radost i nadu ne skrivaju ni u Udruženju "Biser Metohije" i poručuju:

- Samo oni koji dođu u Veliku Hoču mogu osetiti i oceniti njenu vrednost, a ono što je najbitnije je da ambijent i čitavo okruženje čine da se osećaju kao kod kuće. Svi koji jednom dođu u Veliku Hoču iskreno požele da dođu ponovo. Zato se i nadamo da će "Škola arhitekture" postati tradicionalna manifestacija koja će svake godine okupljati studente, profesore i stručnjake posvećene istraživanju i očuvanju arhitektonskog nasleđa za buduće generacije. Velika Hoča ima mnogo da ponudi posetiocima.

U Prizrenu su obišli manastir Svetih arhangela, Crkvu Bogorodice Ljeviške, Prizrensku bogosloviju, Sabornu crkvu Svetog Đorđa i staro naselje Potkaljaja. Tokom programa, obišli su i Pećku patrijaršiju i manastir Visoke Dečane, upoznajući se sa arhitekturom, istorijom i kulturnim značajem mnogobrojnih objekata.

- "Škola arhitekture" je okupila studente, profesore i stručne saradnike, nas dvadesetak - kaže za "Večernje novosti" dr Milan Petrović, predsednik Udruženja "Biser Metohije". - Velika Hoča je izabrana zbog svog izuzetno vrednog arhitektonskog istorijskog nasleđa, jer predstavlja specifičnu ambijentalnu celinu u kojoj se prepliću istorijski kontinuitet, tradicionalni način života i autentična graditeljska praksa. Njena vrednost se ne ogleda samo u pojedinačnim sakralnim objektima, već i u očuvanoj matrici i morfologiji naselja i prirodnog okruženja, karakterističnoj tipologiji kuća, vinica i drugih objekata.

Petrović ističe da je za studente arhitekture Velika Hoča velika učionica na otvorenom, gde imaju prilike da svoja teorijska znanja primene i provere kroz neposredan terenski rad. Istraživanje je, kako dodaje, obuhvatilo arhitektonsko snimanje i dokumentovanje objekata, analizu prostorne organizacije, dok je posebna pažnja posvećena Kuli Raškovića u Velikoj Hoči, kao i objektima koji imaju istorijsku i ambijentalnu vrednost.

- Ohrabrujuće je da interesovanje za školu raste iz godine u godinu i da su studenti i ovog puta pokazali izuzetno znanje, posvećenost i želju za usavršavanjem - sa zadovoljstvom govori Petrović. - Studenti će u narednim mesecima nastaviti obradu prikupljenog materijala, razvijati započete projekte i raditi na njihovom unapređenju, kako bi rezultati bili sačuvani i predstavljeni budućim generacijama.