HRAM Svetog Nektarija Eginskog, koji se nalazi u Valjevu, na ušću reke Gradac u Kolubaru, prvu bogomolju na teritoriji SPC, koja je ponela ime slavnog čudotvorca, izdanka grčkog naroda, osveštao je episkop valjevski Isihije, sa sveštenstvom.

Foto V. Jagodić

Crkva, koju mnogi nazivaju i valjevskom Eginom, u neposrednoj blizini sabornog Hrama Vaskrsenja Gospodnjeg, podignuta je na inicijativu počivšem episkopu valjevskom Milutinu i bliskosti sa arhimandritom Nektarijem Vitalisom iz Grčke.

Projekat bogomolje načinila je Valjevka Katarina Novaković, a ikonostas u duborezu izradio je majstor Ljuban Marić. Freskama sveetitelja i prizorima iz jevanđelja unutrašnjost hrama ukrasio je Miodrag Šumarac. Od 2012. godine trajali su pripremni radovi. Tri godine kasnije, hram je izgrađen. Kompletno je završen 2019. godine.

Mošti Svetog Nektarija Eginskog čudotvorca u Valjevo su stigle na Duhovski ponedeljak 2018. godine, a u kivot ih je položio vladika Milutin i pred njima se svakodnevno čitaju molitve za isceljenje od raznih bolesti. U Eparhiji valjevskoj ističu da je Sveti Nektarije poznat kao iscelitelj i čudotvorac od najtežih savremenih bolesti.

- Nas Sveti Nektarije uči i okrepljuje, daje nam ne samo učenje pisanom, ili usmenom rečju, već i svojim svetim životom u kome je sve svoje posvetio Gospodu, a Gospod je njemu izobilno darovao nebesko blago – besedio je episkop valjevski Isihije. – Mi smo poznati po Svetom Vladici Nikolaju i Prepodobnom Ocu Justinu, savremenicima Svetog Nektarija, koji su zajedno sa njim obeležili ovu epohu. Radosni smo što je ta duhovna veza još više utvđena ovim svetim hramom, koji je po promislu Božjem izgrađen pored saborne crkve valjevske. Čvrsta je veza zavičaja srpskih duhovnih gorostasa sa eginskim čudotvorcem i podnebljem na kome njegove mošti počivaju.

Gošća iz Grčke - Posebno zahvaljujemo mati Filoteji koja je došla u Valjevo na ovu svečanost iz manastira na Egini, gde sa svojim sestrinstvom čuva mošti Svetog Nektarija – poručio je episkop Isihije. – Ona je sa nama u maloj Egini, bila deo svečanog trenutka vernog naroda koji rado pohodi eginsku svetinju. Zahvaljujemo i svima koji su sebe, kao zadužbinari, ugradili u Hram Svetog Nektarija, jedne od svetinja koje su valjevski kraj učinile nezaobilaznim na pokloničkim putovanjima namernika iz celog pravoslavnog sveta.

Liturgiju su služili i sveštenici Ruske pravoslavne crkve, koji su za tu priliku došli u Valjevo, sa koje je predvodio mitropolit kemerovsko-prokopijevski Aristarh iz dalekog Sibira. Takođe, mitropolit timočki g. Ilarion i domaćin episkop valjevski Isihije, uz pojanje hora polaznika Škole crkvenog pojanja, pod upravom protojereja Branka Čolića i u prisustvu brojnih vernika.

- Sveti Nektarije je voljen u celom svetu, poštovan je i u Ruskoj Pravoslavnoj Crkvi – rekao je mitropoli kemerovsko-prokopijevski Aristarh. - Jedno od najsnažnijih svedočanstava koje i danas traje jeste i mirotočenje njegovih svetih moštiju. Sveti Nektarije je govorio da je hram zagrljaj Božji za svakog čoveka. Mi iz Ruske Pravoslavne Crkve smo danas ovde zajedno sa braćom iz Srpske Pravoslavne Crkve osećali bratsku ljubav, ljubav u Hristu.