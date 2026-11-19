IAKO je spasavanje života sastavni deo njihovog poziva, rad lekara u određenim okolnostima prerasta u istinski podvig.

foto Privatna arhiva

Jedno takvo delo je nedavno učinila mlada doktorka Aleksandra Berić Vig, zaposlena u Hitnoj pomoći (HP) Doma zdravlja u Odžacima, koja je iz velike opasnosti izbavila sedmomesečnu bebu.

Bilo je veče kad su roditelji deteta, Željana i Nikola Kitanović iz Odžaka, primetili kod kuće da je njihova devojčica iznenada počela da se guši i da ima nagon na povraćanje. Bez razmišljanja su je povezli u Službu Hitne pomoći, ali je ona tokom vožnje počela da peni i da se oduzima.

- Uleteli smo u Dom zdravlja i rekli da je naša beba verovatno nešto progutala, ali ne znamo šta. Doktorka je odmah preuzela dete i zatvorila vrata – priča uzbuđeno majka Željana.

U hodniku su ostali da čekaju ona, suprug i njihov trogodišnji sin, u strahu koji, kako kaže, nijedan roditelj ne bi smeo da oseti.

- U suzama i jecajima molili smo Boga da nam dete ostane živo. Ne postoje reči kojima se mogu opisati minuti u kojima je život naše devojčice visio o koncu – priseća se Željana preživljenog stresa.

Foto: Privatna arhiva doktorka Aleksandra Berić Vig

Onda su se otvorila vrata i doktorka im je rekla da je gotovo, da je predmet izvađen. Medicinska sestra je pokazala omot od bombone koju je njihov sin pojeo, a beba je taj papirić stavila u usta.

- Suprug i ja smo plakali od olakšanja i zahvalnosti što je naša devojčica živa i što smo je ponovo dobili u naručje. Možda je to za doktorku Aleksandru bio još jedan radni dan, još jedan hitan slučaj, ali za nas je to bio trenutak između života i smrti našeg deteta – navodi majka Željana, naglašavajući da ona i suprug žele da se čuje za požrtvovanu doktorku i „da se zna da postoje ljudi koji svoj posao ne rade samo kao profesiju, već kao poziv i poslanje“.

„LEČIM, NE ODUSTAJEM“

Odžačani su puni hvale za doktorku Sašku, kako je zovu, ističući njenu posvećenost, snalažljivost i pribranost, kao i to što što svojim primerom dokazuje da nije lekar onaj koji ne izazove osmeh u najtežem trenutku. Doktorka Aleksandra je i vrlo optimistična osoba, koja prenosi uzbudljive momente iz noćne smene HP na društvenim mrežama, gde je iznela i svoja životna načela: „Lečim, ulepšavam, verujem, ne odustajem, a moje oružje su snaga, vera i ljubav“.