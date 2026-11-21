NI kiša koja lije "kao iz kabla", ni nebezbedan put do manastira - pogotovu za one koji ne poznaju ovaj deo Metohije, kao ni brojna administrativna ograničenja koja nameću tzv. prištinske vlasti, ne sprečavaju vernike i turiste da dođu u Visoke Dečane.

Foto: Manastir V. Dečani

Iako se na prvi pogled prilaz manastiru čini uobičajen, male "promene" su ipak uočljive. Na prvom, prilaznom punktu Kfora udaljenom oko 500 metara od same svetinje i gde su se pored vojnika nalazila samo njihova vozila, pored montažne kućice parkirano je, doduše, prazno vozilo tzv. kosovske policije.

A na parkingu iznad ulaza u manastir, postavljeno je upozorenje da se tu ne može stati. Ispod puta, a iznad manastirske kapije, na parkingu predviđenom za vozila Kfora nekoliko džipova.

Mošti Svetog Stefana dečanskog - ČAK i oni koji nisu pravoslavne vere bivaju začuđeni da mošti svetog kralja Stefana Dečanskog toliko "traju", da su netruležne, da su freske tako sačuvane i da u svetinji sve odiše prijatnim mirisom ulja iz kandila - kažu mladići zaduženi za uređenje svetinje.

- Delegacija Komiteta NATO za operativnu politiku u čijem je sastavu bilo više od 50 predstavnika različitih država članica Alijanse posetila je Visoke Dečane, koju je primio iguman manastira arhimandrit Sava. Tokom posete gosti su se upoznali sa istorijom ove svetinje kao i sa izazovima sa kojima se suočavaju SPC i srpski narod na Kosovu i Metohiji - naveo je na društvenoj mreži otac Sava, izražavajući zahvalnost Kforu za dugogodišnju zaštitu manastira i očuvanju bezbednosti svih ljudi koji žive na ovom prostoru u skladu sa Rezolucijom 1244 SB UN.

Neverovatna energija i snaga - PRVI put kada sam došao rekao sam: "Ovde Bog postoji". U okviru manastirskog kompleksa, a pogotovo u crkvi oseća se neverovatna energija koja daje ne samo monaštvu već i svim posetiocima neku posebnu snagu - kaže mladić iz Paraćina koji u društvu sveštenika iz centralne Srbije ponavlja da je presrećan što se poklonio moštima svetog kralja.

U konaku zatičemo nekoliko italijanskih vojnika koji su i smešteni u manastiru, a dok nam donosi posluženje, mladić iz okolne srpske enklave koji pomaže monaštvu, kaže da retko prođe nekoliko sati da u svetinji nema posetilaca.

- Svako ko barem jednom dođe u ovu svetinju promeni svoj odnos prema našem narodu i crkvi. Ko želi da čuje, sazna od kada datiraju pravoslavne svetinje i srpski narod na ovom prostoru. Jer, kao da sam sveti kralj Stefan Dečanski koji na nama možda čudan, ali Bogu poznat način, nastoji da pomogne svom narodu ali i svima koji posete svetinju i poklone se njegovim moštima. Veliki je broj onih koji kažu da se posle dolaska u Dečane osećaju smirenije, duhovnije i pozitivnije - priča mladić dok nas služi kafom i rakijom.