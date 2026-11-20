STAZOM kojom je 490. godine pre nove ere, prema legendi, grčki vojnik i glasnik Filipides tračo iz mesta Maraton do Atine, kako bi objavio pobedu nad Persijancima, na Mitrovdan, 8. novembra, trčao je i Novosađanin Goran Aničić (42).

FOTO.Lj.P.

A na kilometar pre nego što će kročiti na cilj, čuveni Panatenaik stadion, iz džepa je izvadio i visoko izdignutih ruku, razvio zastavu Drugog pešadijskog puka prvog poziva Moravske divizije Kralj Mihailo.

Ovim činom, Aničić je pokazao poštovanje prema čuvenom Gvozdenom puku, i na Atinskom maratonu, tri dana pre obeležavanja pobede naših junaka u Velikom ratu 11. novembra, podsetio na hrabrost i junaštvo naših predaka. Nije mu bilo lako da prvi put u životu istrči stazu dugu 42,195 kilometara, ali je kroz cilj prošao sa osmehom i raširenom zastavom.

Golubica na medalji GORAN Aničić je nakon završetka maratonske trke, kao i svi koji su prošli kroz cilj, dobio medalju.

- To će mi biti velika uspomena, jer nosi posebnu simboliku. Na njoj je prikazana golubica u letu, simbol mira, sa porukom "Koraci mira, koraci mira" - kazuje nam Aničić.

- Bilo je uzbudljivo, iscrpljujuće i mnogo teže nego što sam mislio - kazuje nam Aničić, kojem je legendarni Atinski maraton oduvek bio privlačan, i mamio ga da trči tom istorijskom stazom. - Znao sam da neće biti lako, ali sam bio odlučan da izdržim do cilja, jer trčati istorijskom stazom je poseban doživljaj.

Savlađujući jednu od težih staza jer od desetog do 31. kilometra ima konstantan uspon, ovaj diplomirani inženjer menadžmenta iz Novog Sada, kazuje nam da nije razmišljao od tih 42 kilometra, već o svakom koraku, metru, kilometru, govoreći sebi: "Ne trčim kada je lako, trčim kada je teško".

- Još jedan sloj naše slavne istorije me je "nosio" ka cilju, a to je kopija ratne zastave Gvozdenog puka, koju sam još pre starta stavio u džep, nameravajući da je, ako uspem da istrčim i uđem na stadion, razvijem - otkriva nam Aničić šta se sve dešavalo pre i tokom maratonske trke, dodajući da ju je nosio i sa sobom i tokom višemesečnih priprema za maraton. - Reč je o najčuvenijoj jedinici koja je tokom balkanskih i Velikog rata, pokazala izuzetnu hrabrost, istrajnost i spremnost, i želeo sam na simboličan i dostojanstven način da odam poštu tim junacima.

Aničić je mesecima naporno trenirao pre nego što je sa još 25.000 trkača krenuo čuvenomstazom dugom 41,195 kilometara.

Klicali "Srbija, Srbija"...

KADA je pre nego što će kročiti na atinski stadion i završiti maratonsku trku, razvio zastavu Gvozdenog puka, među okupljenim posmatračima, pored staze, čuli su se povici: "Srbija, Srbija..."

- Da li su to bili naši građani, zaista ne znam, ali mogu da kažem da mi je jako prijalo kada sam čuo da se kliče našoj zemlji - kazuje nam Aničić, još pod tim utiskom.