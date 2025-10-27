POSNE OBLANDE SA EUROKREMOM I LEŠNIKOM: Idealne za slavsku trpezu
Kad poželite nešto brzo, čokoladno i posno – ove oblande su pravi izbor! Kremast fil, hrskavi listovi i miris čokolade i lešnika čine ih savršenom poslasticom uz kafu ili čaj.
Sastojci:
- 2 dcl biljnog mleka
- 200 gr šećera
- 4 kašike brašna
- 200 gr margarina
- 250 gr posnog eurokrema
- 4 lista oblande
Preliv:
- 150 gr čokolade
- 3 kašike šećera u prahu
- 2–3 kašike ulja
- 30 gr pečenih seckanih lešnika
Priprema:
U činiji izmešajte šećer, brašno i malo mleka. Ostatak mleka prokuvajte, pa dodajte pripremljenu smesu i skuvajte kao puding. Sklonite sa ringle i odmah umešajte margarin i eurokrem. Fil dobro izjednačite. Filujte tri lista oblande, a četvrti premažite prelivom od otopljene čokolade, šećera u prahu i ulja i lešnika. Kada se masa ujednači, dodajte seckane lešnike i prelijte preko oblande. Ostavite da se kolač ohladi i stegne, pa isecite na kriške i uživajte u savršenom spoju hrskavog i kremastog ukusa!
Uživajte!
