POSNE OBLANDE SA EUROKREMOM I LEŠNIKOM: Idealne za slavsku trpezu

Kad poželite nešto brzo, čokoladno i posno – ove oblande su pravi izbor! Kremast fil, hrskavi listovi i miris čokolade i lešnika čine ih savršenom poslasticom uz kafu ili čaj.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 dcl biljnog mleka

200 gr šećera

4 kašike brašna

200 gr margarina

250 gr posnog eurokrema

4 lista oblande

Preliv:

150 gr čokolade

3 kašike šećera u prahu

2–3 kašike ulja

30 gr pečenih seckanih lešnika

Priprema:

U činiji izmešajte šećer, brašno i malo mleka. Ostatak mleka prokuvajte, pa dodajte pripremljenu smesu i skuvajte kao puding. Sklonite sa ringle i odmah umešajte margarin i eurokrem. Fil dobro izjednačite. Filujte tri lista oblande, a četvrti premažite prelivom od otopljene čokolade, šećera u prahu i ulja i lešnika. Kada se masa ujednači, dodajte seckane lešnike i prelijte preko oblande. Ostavite da se kolač ohladi i stegne, pa isecite na kriške i uživajte u savršenom spoju hrskavog i kremastog ukusa!

Uživajte!