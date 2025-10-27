Torte i kolači

POSNE OBLANDE SA EUROKREMOM I LEŠNIKOM: Idealne za slavsku trpezu

Milena Tomasevic

27. 10. 2025. u 18:00

Kad poželite nešto brzo, čokoladno i posno – ove oblande su pravi izbor! Kremast fil, hrskavi listovi i miris čokolade i lešnika čine ih savršenom poslasticom uz kafu ili čaj.

ПОСНЕ ОБЛАНДЕ СА ЕУРОКРЕМОМ И ЛЕШНИКОМ: Идеалне за славску трпезу

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 dcl biljnog mleka
  • 200 gr šećera
  • 4 kašike brašna
  • 200 gr margarina
  • 250 gr posnog eurokrema
  • 4 lista oblande

Preliv:

  • 150 gr čokolade
  • 3 kašike šećera u prahu
  • 2–3 kašike ulja
  • 30 gr pečenih seckanih lešnika

Priprema:

U činiji izmešajte šećer, brašno i malo mleka. Ostatak mleka prokuvajte, pa dodajte pripremljenu smesu i skuvajte kao puding. Sklonite sa ringle i odmah umešajte margarin i eurokrem. Fil dobro izjednačite. Filujte tri lista oblande, a četvrti premažite prelivom od otopljene čokolade, šećera u prahu i ulja i lešnika. Kada se masa ujednači, dodajte seckane lešnike i prelijte preko oblande. Ostavite da se kolač ohladi i stegne, pa isecite na kriške i uživajte u savršenom spoju hrskavog i kremastog ukusa!

Uživajte!

