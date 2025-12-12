PEČENI ŠARAN: Tradicionalni specijalitet za svaku priliku
Sočan, mirisan i lepo karamelizovan, pečeni šaran je jedno od onih jela koje se rado priprema kada želimo da obradujemo porodicu i goste. Uz jednostavnu pripremu i nekoliko aromatičnih sastojaka, ovaj recept donosi bogat ukus i prelepu prezentaciju za svaki sto.
Sastojci:
- 1 ceo šaran (1,5–2 kg), očišćen
- 3–4 čena belog luka, isečena
- 3 kašike putera ili ulja
- 1 kašika meda
- 1 kašika soja sosa
- 1 kašičica slatke paprike
- so i biber po ukusu
- 1 pomorandža, isečena na kriške
- grančice svežeg ruzmarina (ili za ukras)
Priprema:
1. Marinada
U činiji pomešajte: puter ili uljem, med, soja sos, beli luk, slatku paprikum so i biber
Marinada treba da bude gusta, mirisna i ravnomerna.
2. Priprema ribe
Opranog i osušenog šarana zasecite po koži kako bi marinada prodrla dublje. Dobro utrljajte marinadu po celoj ribi i unutrašnjosti. Ostavite u frižideru najmanje 30 minuta (idealno 2–3 sata).
3. Pečenje
Zagrejte rernu na 200°C. Postavite ribu u vatrostalnu posudu, dodajte kriške pomorandže sa strane ili unutar ribe. Pecite 45–55 minuta, povremeno prelivajući sokom iz posude. Kožica treba da postane zlatna i blago karamelizovana.
4. Serviranje
pečeni ili pire krompir
kiseli ili dinstani kupus
svež hleb i puter
Uživajte!
Preporučujemo
POSNE KORPICE SA AJVAROM: Jednostavne i preukusne
12. 12. 2025. u 10:00
POSNE URMA KUGLICE: Kolač na vodi
12. 12. 2025. u 08:00
POSNA MANGO MALINA TORTA: Savršena, lagana i voćna torta
12. 12. 2025. u 07:00
POSNA BAJADERA: Kraljica domaćih poslastica
11. 12. 2025. u 20:00
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)