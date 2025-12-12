Ručak dana

PEČENI ŠARAN: Tradicionalni specijalitet za svaku priliku

Milena Tomasevic

12. 12. 2025. u 09:00

Sočan, mirisan i lepo karamelizovan, pečeni šaran je jedno od onih jela koje se rado priprema kada želimo da obradujemo porodicu i goste. Uz jednostavnu pripremu i nekoliko aromatičnih sastojaka, ovaj recept donosi bogat ukus i prelepu prezentaciju za svaki sto.

ПЕЧЕНИ ШАРАН: Традиционални специјалитет за сваку прилику

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 ceo šaran (1,5–2 kg), očišćen
  • 3–4 čena belog luka, isečena
  • 3 kašike putera ili ulja
  • 1 kašika meda
  • 1 kašika soja sosa
  • 1 kašičica slatke paprike
  • so i biber po ukusu
  • 1 pomorandža, isečena na kriške
  • grančice svežeg ruzmarina (ili za ukras)

Priprema:
1. Marinada

U činiji pomešajte: puter ili uljem, med, soja sos, beli luk, slatku paprikum so i biber

Marinada treba da bude gusta, mirisna i ravnomerna.

2. Priprema ribe

Opranog i osušenog šarana zasecite po koži kako bi marinada prodrla dublje. Dobro utrljajte marinadu po celoj ribi i unutrašnjosti. Ostavite u frižideru najmanje 30 minuta (idealno 2–3 sata).

3. Pečenje

Zagrejte rernu na 200°C. Postavite ribu u vatrostalnu posudu, dodajte kriške pomorandže sa strane ili unutar ribe. Pecite 45–55 minuta, povremeno prelivajući sokom iz posude. Kožica treba da postane zlatna i blago karamelizovana.

4. Serviranje

pečeni ili pire krompir

kiseli ili dinstani kupus

svež hleb i puter

Uživajte!

