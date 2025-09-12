PEČENI PARADAJZ SA TIKVICAMA: Recept za sočnu salatu
Mirišu neverovatno, imaju još bolji ukus, a možete ih čak čuvati u teglama i uživati u letu tokom cele godine.
Sastojci:
- 2-3 srednje tikvice (isečene ili prepolovljene)
- 1 kg paradajza (prepolovljenog)
- 5-6 čenova belog luka (celi, oljušteni)
- 1 glavica crnog luka (iseckana na kockice, opciono)
- 1 sveža ljuta papričica (ili po ukusu)
- 2 kašike začina ( pomešajte origano, majčinu dušicu, ruzmarin i bosiljak)
- so i sveže mleveni biber
- oko ½ šolje maslinovog ulja
Priprema:
Zagrejte rernu na 170°C. Poređajte kriške tikvica u veliki pleh za pečenje. Rasporedite polovine paradajza, beli luk, crni luk i čili preko. Začinite mešavinom suvih začina, solju i biberom. Ravnomerno prelijte maslinovim uljem. Pecite oko 2 sata, dok povrće ne omekša i blago se ne karamelizuje. Ako više volite sočniju teksturu, skratite vreme pečenja. Poslužite odmah ili prebacite smesu u sterilisane tegle dok je još vruća.
Prijatno!
