Salate i čorbe

PEČENI PARADAJZ SA TIKVICAMA: Recept za sočnu salatu

Milena Tomasevic

12. 09. 2025. u 20:00

Mirišu neverovatno, imaju još bolji ukus, a možete ih čak čuvati u teglama i uživati u letu tokom cele godine.

ПЕЧЕНИ ПАРАДАЈЗ СА ТИКВИЦАМА: Рецепт за сочну салату

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2-3 srednje tikvice (isečene ili prepolovljene)
  • 1 kg paradajza (prepolovljenog)
  • 5-6 čenova belog luka (celi, oljušteni)
  • 1 glavica crnog luka (iseckana na kockice, opciono)
  • 1 sveža ljuta papričica (ili po ukusu)
  • 2 kašike začina ( pomešajte origano, majčinu dušicu, ruzmarin i bosiljak)
  • so i sveže mleveni biber
  • oko ½ šolje maslinovog ulja

Priprema:

Zagrejte rernu na 170°C. Poređajte kriške tikvica u veliki pleh za pečenje. Rasporedite polovine paradajza, beli luk, crni luk i čili preko. Začinite mešavinom suvih začina, solju i biberom. Ravnomerno prelijte maslinovim uljem. Pecite oko 2 sata, dok povrće ne omekša i blago se ne karamelizuje. Ako više volite sočniju teksturu, skratite vreme pečenja. Poslužite odmah ili prebacite smesu u sterilisane tegle dok je još vruća.

Prijatno!

