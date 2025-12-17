TIP ostali sportovi

TIMBERVULVSI OPRAVDALI ULOGU FAVORITA: Memfis slavio u Kaliforniji

Marko Milosavljević

17. 12. 2025. u 08:50

MINESOTA i Memfis će se sastati u noći između srede i četvrtka.

ТИМБЕРВУЛВСИ ОПРАВДАЛИ УЛОГУ ФАВОРИТА: Мемфис славио у Калифорнији

Foto: Profimedia

Timbervulvsi su u dosadašnjem delu takmičenja upisali 17 pobeda uz 9 poraza i trenutno se nalaze na šestoj poziciji zapadne konferencije.

U prošlom kolu su opravdali ulogu favorita, na svom terenu su savladali Sakramento rezultatom 117:103.

Džulijus Rendl je bio najefikasniji sa 24 poena, MekDenijels je ubacio 21, dok je Rid dodao 20.

Memfis je uspeo da savlada Klipersa u Kaliforniji, ali verujemo da će danas biti zaustavljeni.

NAŠ TIP: H1 -7,5 (kvota 1,88)

