TIMBERVULVSI OPRAVDALI ULOGU FAVORITA: Memfis slavio u Kaliforniji
MINESOTA i Memfis će se sastati u noći između srede i četvrtka.
Timbervulvsi su u dosadašnjem delu takmičenja upisali 17 pobeda uz 9 poraza i trenutno se nalaze na šestoj poziciji zapadne konferencije.
U prošlom kolu su opravdali ulogu favorita, na svom terenu su savladali Sakramento rezultatom 117:103.
Džulijus Rendl je bio najefikasniji sa 24 poena, MekDenijels je ubacio 21, dok je Rid dodao 20.
Memfis je uspeo da savlada Klipersa u Kaliforniji, ali verujemo da će danas biti zaustavljeni.
NAŠ TIP: H1 -7,5 (kvota 1,88)
