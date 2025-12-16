Ručak dana

PILEĆI GULAŠ: Mirisan, sočan i lak za pripremu!

Milena Tomasevic

16. 12. 2025. u 14:21

MIRISAN, sočan i lak za pripremu, pileći gulaš je savršen izbor kada želite toplo, konkretno jelo koje prija celoj porodici. Kombinacija nežne piletine, paprika i krompira u bogatom sosu donosi pun ukus domaće kuhinje.

ПИЛЕЋИ ГУЛАШ: Мирисан, сочан и лак за припрему!

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za gulaš:
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 500 gr pilećih prsa ili butina bez kostiju, isečenih na kockice 
  • so i biber po ukusu 
  • 1 kašičica dimljene paprike
  • čili papričica ili čili prah – po želji 
  • 1/2 kašičice mlevenog kima
  • 1/2 kašičice kurkume
  • 3 čena belog luka, sitno seckana 
  • 1 veliki crni luk, isečen 
  • 1 sveža čili papričica – opciono, za ljuću varijantu
  • 1 zelena paprika, seckana
  • 200 gr oljuštenog krompira 
  • 250 ml (1 šolja) pilećeg bujona ili vode
  • 2 kašike paradajz pirea
  • sok od 1/2 limuna 
  • seckani peršun za kraj 

Za pirinač:

  • 200 gr basmati ili jasmin pirinča
  • so po ukusu
  • 1 kašika seckanog svežeg peršuna

Priprema:

Kuvajte krompir u ključaloj vodi oko 10 minuta, dok blago ne omekša. Ocedite i ostavite sa strane.

Pirinač dobro operite i skuvajte u slanoj vodi prema uputstvu. Kada je gotov, rastresite viljuškom i umešajte peršun.

Zagrejte ulje u većem tiganju. Piletinu začinite solju, biberom, dimljenom paprikom, kimom i kurkumom. Ako želite ljuto, dodajte i čili u ovoj fazi. Pržite 5–6 minuta dok meso ne dobije lepu boju.

Dodajte crni i beli luk, paprike i čili papričicu (ako koristite). Dinstajte 3–4 minuta dok ne omekšaju.

Umešajte paradajz pire i limunov sok, zatim dodajte krompir i bujon. Poklopite i kuvajte 15–20 minuta na umerenoj vatri, dok se sos blago ne zgusne.

Dodatno začinite po ukusu. Služite toplo uz pirinač sa začinskim biljem i pospite svežim peršunom.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...

SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...