PILEĆI GULAŠ: Mirisan, sočan i lak za pripremu!

MIRISAN, sočan i lak za pripremu, pileći gulaš je savršen izbor kada želite toplo, konkretno jelo koje prija celoj porodici. Kombinacija nežne piletine, paprika i krompira u bogatom sosu donosi pun ukus domaće kuhinje.

FOTO: Novosti

Sastojci:



2 kašike maslinovog ulja

500 gr pilećih prsa ili butina bez kostiju, isečenih na kockice

so i biber po ukusu

1 kašičica dimljene paprike

čili papričica ili čili prah – po želji

1/2 kašičice mlevenog kima

1/2 kašičice kurkume

3 čena belog luka, sitno seckana

1 veliki crni luk, isečen

1 sveža čili papričica – opciono, za ljuću varijantu

1 zelena paprika, seckana

200 gr oljuštenog krompira

250 ml (1 šolja) pilećeg bujona ili vode

2 kašike paradajz pirea

sok od 1/2 limuna

seckani peršun za kraj

Za pirinač:

200 gr basmati ili jasmin pirinča

so po ukusu

1 kašika seckanog svežeg peršuna

Priprema:

Kuvajte krompir u ključaloj vodi oko 10 minuta, dok blago ne omekša. Ocedite i ostavite sa strane.

Pirinač dobro operite i skuvajte u slanoj vodi prema uputstvu. Kada je gotov, rastresite viljuškom i umešajte peršun.

Zagrejte ulje u većem tiganju. Piletinu začinite solju, biberom, dimljenom paprikom, kimom i kurkumom. Ako želite ljuto, dodajte i čili u ovoj fazi. Pržite 5–6 minuta dok meso ne dobije lepu boju.

Dodajte crni i beli luk, paprike i čili papričicu (ako koristite). Dinstajte 3–4 minuta dok ne omekšaju.

Umešajte paradajz pire i limunov sok, zatim dodajte krompir i bujon. Poklopite i kuvajte 15–20 minuta na umerenoj vatri, dok se sos blago ne zgusne.

Dodatno začinite po ukusu. Služite toplo uz pirinač sa začinskim biljem i pospite svežim peršunom.

Prijatno!