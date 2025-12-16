PILEĆI GULAŠ: Mirisan, sočan i lak za pripremu!
MIRISAN, sočan i lak za pripremu, pileći gulaš je savršen izbor kada želite toplo, konkretno jelo koje prija celoj porodici. Kombinacija nežne piletine, paprika i krompira u bogatom sosu donosi pun ukus domaće kuhinje.
Sastojci:
- 2 kašike maslinovog ulja
- 500 gr pilećih prsa ili butina bez kostiju, isečenih na kockice
- so i biber po ukusu
- 1 kašičica dimljene paprike
- čili papričica ili čili prah – po želji
- 1/2 kašičice mlevenog kima
- 1/2 kašičice kurkume
- 3 čena belog luka, sitno seckana
- 1 veliki crni luk, isečen
- 1 sveža čili papričica – opciono, za ljuću varijantu
- 1 zelena paprika, seckana
- 200 gr oljuštenog krompira
- 250 ml (1 šolja) pilećeg bujona ili vode
- 2 kašike paradajz pirea
- sok od 1/2 limuna
- seckani peršun za kraj
Za pirinač:
- 200 gr basmati ili jasmin pirinča
- so po ukusu
- 1 kašika seckanog svežeg peršuna
Priprema:
Kuvajte krompir u ključaloj vodi oko 10 minuta, dok blago ne omekša. Ocedite i ostavite sa strane.
Pirinač dobro operite i skuvajte u slanoj vodi prema uputstvu. Kada je gotov, rastresite viljuškom i umešajte peršun.
Zagrejte ulje u većem tiganju. Piletinu začinite solju, biberom, dimljenom paprikom, kimom i kurkumom. Ako želite ljuto, dodajte i čili u ovoj fazi. Pržite 5–6 minuta dok meso ne dobije lepu boju.
Dodajte crni i beli luk, paprike i čili papričicu (ako koristite). Dinstajte 3–4 minuta dok ne omekšaju.
Umešajte paradajz pire i limunov sok, zatim dodajte krompir i bujon. Poklopite i kuvajte 15–20 minuta na umerenoj vatri, dok se sos blago ne zgusne.
Dodatno začinite po ukusu. Služite toplo uz pirinač sa začinskim biljem i pospite svežim peršunom.
Prijatno!
