SLANI ŠTAPIĆI SA SIROM I SUSAMOM: Recept za hrskave štapiće

Milena Tomasevic

01. 11. 2025. u 14:18

Ako volite domaća peciva koja mirišu na topli dom i svež sir, ovaj recept će vas oduševiti! Sirni štapići sa susamom su savršeni za doručak, užinu ili kao grickalica uz film i dobro društvo.

СЛАНИ ШТАПИЋИ СА СИРОМ И СУСАМОМ: Рецепт за хрскаве штапиће

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr  sira 
  • 15 punih kašika brašna 
  • 3 jajeta
  • 1 kašičica soli
  • 1 kesa praška za pecivo
  • 100 gr susama
  • malo ulja (za testo)
  • Ulje za prženje

Priprema

U većoj činiji izmešati sir, jaja, so, prašak za pecivo i malo ulja. Postepeno dodavati brašno dok se ne dobije mekano, ali ne lepljivo testo. Dodati polovinu susama u testo i blago premesiti. Testo rastaniti oklagijom na pobrašnjenoj podlozi. Posuti preostalim susamom i lagano ga uttisnuti rukama. Seći na trake željene širine. U dubljem tiganju zagrejati ulje i pržiti štapiće dok ne porumene sa obe strane. Vaditi na papirne ubruse da se ocede od viška masnoće.

Uživajte!

