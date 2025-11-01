SLANI ŠTAPIĆI SA SIROM I SUSAMOM: Recept za hrskave štapiće
Ako volite domaća peciva koja mirišu na topli dom i svež sir, ovaj recept će vas oduševiti! Sirni štapići sa susamom su savršeni za doručak, užinu ili kao grickalica uz film i dobro društvo.
Sastojci
- 500 gr sira
- 15 punih kašika brašna
- 3 jajeta
- 1 kašičica soli
- 1 kesa praška za pecivo
- 100 gr susama
- malo ulja (za testo)
- Ulje za prženje
Priprema
U većoj činiji izmešati sir, jaja, so, prašak za pecivo i malo ulja. Postepeno dodavati brašno dok se ne dobije mekano, ali ne lepljivo testo. Dodati polovinu susama u testo i blago premesiti. Testo rastaniti oklagijom na pobrašnjenoj podlozi. Posuti preostalim susamom i lagano ga uttisnuti rukama. Seći na trake željene širine. U dubljem tiganju zagrejati ulje i pržiti štapiće dok ne porumene sa obe strane. Vaditi na papirne ubruse da se ocede od viška masnoće.
Uživajte!
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
Komentari (0)