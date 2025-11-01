SLANI ŠTAPIĆI SA SIROM I SUSAMOM: Recept za hrskave štapiće

Ako volite domaća peciva koja mirišu na topli dom i svež sir, ovaj recept će vas oduševiti! Sirni štapići sa susamom su savršeni za doručak, užinu ili kao grickalica uz film i dobro društvo.

FOTO: Novosti

Sastojci

500 gr sira

15 punih kašika brašna

3 jajeta

1 kašičica soli

1 kesa praška za pecivo

100 gr susama

malo ulja (za testo)

Ulje za prženje

Priprema

U većoj činiji izmešati sir, jaja, so, prašak za pecivo i malo ulja. Postepeno dodavati brašno dok se ne dobije mekano, ali ne lepljivo testo. Dodati polovinu susama u testo i blago premesiti. Testo rastaniti oklagijom na pobrašnjenoj podlozi. Posuti preostalim susamom i lagano ga uttisnuti rukama. Seći na trake željene širine. U dubljem tiganju zagrejati ulje i pržiti štapiće dok ne porumene sa obe strane. Vaditi na papirne ubruse da se ocede od viška masnoće.

Uživajte!