Peciva i pite

ROLNICE SA SIROM I ŠEĆEROM U PRAHU: Meke, mirišljave i neodoljivo slatke

Milena Tomasevic

26. 10. 2025. u 16:00

Ove rolnice sa sirom i šećerom u prahu vraćaju nas u dane kada je nedeljno jutro mirisalo na vanilu i toplo testo.

РОЛНИЦЕ СА СИРОМ И ШЕЋЕРОМ У ПРАХУ: Меке, миришљаве и неодољиво слатке

FOTO: Novosti

Jednostavne za pripremu, a savršene uz šoljicu kafe ili mleka, ove domaće poslastice biće vaš novi omiljeni recept za brzu užinu.

Sastojci:

  • 250 gr polumasnog sira (mlevenog ili zgnječenog)
  • 1 jaje
  • 2 kašike šećera
  • 1 kesica vanilin šećera (ili nekoliko kapi ekstrakta vanile)
  • 150 g brašna + malo za posipanje
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • ulje za prženje
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

1. Testo sa sirom:
U činiji pomešajte sir, jaje, šećer i vanilin šećer. Dodajte brašno i prašak za pecivo, pa umesite meko i elastično testo. Ako se lepi za ruke, dodajte još malo brašna.

2. Oblikovanje rolnica:
Razvaljajte testo na debljinu oko 1 cm. Isecite ga na pravougaonike ili trake, pa uvijte u rolnice.

3. Prženje:
Zagrejte ulje u tiganju na srednjoj vatri. Pržite rolnice sa obe strane do zlatne boje (2–3 minuta po strani). Ocedite ih na papirnom ubrusu.

4. Serviranje:
Dok su još tople, pospite ih šećerom u prahu. Najbolje se služe uz džem, vanila sos ili šoljicu toplog mleka.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!

EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!