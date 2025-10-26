ROLNICE SA SIROM I ŠEĆEROM U PRAHU: Meke, mirišljave i neodoljivo slatke

Ove rolnice sa sirom i šećerom u prahu vraćaju nas u dane kada je nedeljno jutro mirisalo na vanilu i toplo testo.

FOTO: Novosti

Jednostavne za pripremu, a savršene uz šoljicu kafe ili mleka, ove domaće poslastice biće vaš novi omiljeni recept za brzu užinu.

Sastojci:

250 gr polumasnog sira (mlevenog ili zgnječenog)

1 jaje

2 kašike šećera

1 kesica vanilin šećera (ili nekoliko kapi ekstrakta vanile)

150 g brašna + malo za posipanje

1 kašičica praška za pecivo

ulje za prženje

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

1. Testo sa sirom:

U činiji pomešajte sir, jaje, šećer i vanilin šećer. Dodajte brašno i prašak za pecivo, pa umesite meko i elastično testo. Ako se lepi za ruke, dodajte još malo brašna.

2. Oblikovanje rolnica:

Razvaljajte testo na debljinu oko 1 cm. Isecite ga na pravougaonike ili trake, pa uvijte u rolnice.

3. Prženje:

Zagrejte ulje u tiganju na srednjoj vatri. Pržite rolnice sa obe strane do zlatne boje (2–3 minuta po strani). Ocedite ih na papirnom ubrusu.

4. Serviranje:

Dok su još tople, pospite ih šećerom u prahu. Najbolje se služe uz džem, vanila sos ili šoljicu toplog mleka.

Uživajte!