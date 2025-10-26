ROLNICE SA SIROM I ŠEĆEROM U PRAHU: Meke, mirišljave i neodoljivo slatke
Ove rolnice sa sirom i šećerom u prahu vraćaju nas u dane kada je nedeljno jutro mirisalo na vanilu i toplo testo.
Jednostavne za pripremu, a savršene uz šoljicu kafe ili mleka, ove domaće poslastice biće vaš novi omiljeni recept za brzu užinu.
Sastojci:
- 250 gr polumasnog sira (mlevenog ili zgnječenog)
- 1 jaje
- 2 kašike šećera
- 1 kesica vanilin šećera (ili nekoliko kapi ekstrakta vanile)
- 150 g brašna + malo za posipanje
- 1 kašičica praška za pecivo
- ulje za prženje
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
1. Testo sa sirom:
U činiji pomešajte sir, jaje, šećer i vanilin šećer. Dodajte brašno i prašak za pecivo, pa umesite meko i elastično testo. Ako se lepi za ruke, dodajte još malo brašna.
2. Oblikovanje rolnica:
Razvaljajte testo na debljinu oko 1 cm. Isecite ga na pravougaonike ili trake, pa uvijte u rolnice.
3. Prženje:
Zagrejte ulje u tiganju na srednjoj vatri. Pržite rolnice sa obe strane do zlatne boje (2–3 minuta po strani). Ocedite ih na papirnom ubrusu.
4. Serviranje:
Dok su još tople, pospite ih šećerom u prahu. Najbolje se služe uz džem, vanila sos ili šoljicu toplog mleka.
Uživajte!
