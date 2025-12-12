POSNE URMA KUGLICE: Kolač na vodi
Ako želite brzu, zdravu i potpuno posnu poslasticu bez dodatog šećera, urma kuglice su idealan izbor. Priprema traje svega dvadesetak minuta, bez kuvanja, a prirodna slatkoća dolazi isključivo iz urmi. Savršene su kada poželite nešto lagano, hranljivo i ukusno.
Sastojci:
500 gr urmi
100 gr badema
100 gr oraha
2 pune kašike kakaa
malo vode (samo ako je smesa suva)
Priprema:
Po želji prepecite bademe i orahe. Iz urmi izvadite koštice. U blender stavite bademe i orahe i usitnite ih tako da ostane malo krupnijih komadića. Dodajte urme i kakao pa sve zajedno izblendajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Proverite da li smesa može da se oblikuje u kuglicu. Ako se raspada, dodajte malo vode (kašičicu po kašičicu) i ponovo izblendajte. Od smese oblikujte kuglice, uvaljajte ih u mlevene orahe i pospite kakao prahom.
Prijatno!
