Torte i kolači

POSNE URMA KUGLICE: Kolač na vodi

Milena Tomasevic

12. 12. 2025. u 08:00

Ako želite brzu, zdravu i potpuno posnu poslasticu bez dodatog šećera, urma kuglice su idealan izbor. Priprema traje svega dvadesetak minuta, bez kuvanja, a prirodna slatkoća dolazi isključivo iz urmi. Savršene su kada poželite nešto lagano, hranljivo i ukusno.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr urmi

100 gr badema

100 gr oraha

2 pune kašike kakaa

malo vode (samo ako je smesa suva)

Priprema:

Po želji prepecite bademe i orahe. Iz urmi izvadite koštice. U blender stavite bademe i orahe i usitnite ih tako da ostane malo krupnijih komadića. Dodajte urme i kakao pa sve zajedno izblendajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Proverite da li smesa može da se oblikuje u kuglicu. Ako se raspada, dodajte malo vode (kašičicu po kašičicu) i ponovo izblendajte. Od smese oblikujte kuglice, uvaljajte ih u mlevene orahe i pospite kakao prahom. 

Prijatno!

