POSNA MANGO MALINA TORTA: Savršena, lagana i voćna torta

12. 12. 2025. u 07:00

Osvežavajuća, kremasta i mirisna — torta koja spaja tropski mango, kiselkaste maline i bogate žute filove u savršen desert. Lagana je, posna i izgleda kao da je stigla direktno iz slatke bajke!

FOTO: Novosti

Kore

  • 450 ml kisele vode
  • 180 gr šećera
  • 120 ml ulja
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 4 kašike mlevene posne Plazme
  • 3 ravne kašičice sode bikarbone
  • 300 gr brašna (tip 400)

Priprema:
Ovo je mera za tri kore.
Smesu podeliti na tri jednaka dela i peći u kalupu prečnika 26 cm, na 180°C oko 20 minuta. Kore potpuno ohladiti pre vađenja.

Mango fil

  • 3 manga
  • 5 kašika šećera
  • 100 ml vode
  • 2 kašike gustinaa+ 2 kašike vode

Mango oljuštiti, očistiti i iseckati na kockice.Kuvati sa šećerom i vodom, pa na srednjoj temperaturi još oko 12 minuta. Gustin rastvoriti u vodi, umešati u fil i kuvati još minut.  Ohladiti.

Žuti fil

  • 1,2 l bademovog mleka
  • 12 kašika šećera
  • 1 vanil šećer
  • 90 gr pudinga od vanile
  • 4 kašike gustana
  • 120 gr posne bele čokolade
  • 250 gr posnog margarina

Odvojiti 200 ml mleka i umutiti sa šećerom, vanil šećerom, pudingom i gustinom. Ostatak mleka zagrejati do ključanja, pa umutiti pripremljenu smesu i kuvati dok se ne zgusne. Dodati belu čokoladu da se istopi. Ohladiti, pa umešati umekšani margarin.

Šlag fil

300 gr posnog šlaga

200 ml kisele vode

Umutiti čvrst šlag.

Maline

300 gr smrznutih malina

Slaganje torrte: kora, žuti fil, mango fil, šlag fil, kora, žuti fil, šlag fil, maline, malo žutog fila preko malina, kora, malo šlag fila, mango fil, žuti fil

Prijatno!

