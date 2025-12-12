"MOGUĆ JE TREĆI SVETSKI RAT" Tramp upozorio: „Igre“ oko ukrajinskog pitanja mogle bi imati nesagledive posledice po ceo svet

DONALD Tramp upozorio da političke igre oko Ukrajine mogu dovesti do Trećeg svetskog rata, ističući da regionalne krize često prerastaju u globalne sukobe.

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je zaoštrio retoriku kada je govorio o situaciji u vezi sa Ukrajinom, iznoseći upozorenje koje se retko čuje u javnim nastupima svetskih lidera. Ovoga puta, Tramp je povukao jasnu granicu i poručio da bi, kako je rekao, „igre“ oko ukrajinskog pitanja mogle imati nesagledive posledice po ceo svet.

Tramp je ispričao da je pre nekoliko dana jednom sagovorniku direktno i otvoreno poručio da prekine sa manevrima i političkim kalkulacijama u procesu rešavanja ukrajinske krize. Prema njegovim rečima, takvo ponašanje nosi ozbiljan rizik da čitava situacija eskalira i odvede planetu u Treći svetski rat.

Govoreći na jednom događaju u Beloj kući, Tramp je nastupio bez diplomatskog ulepšavanja, u svom prepoznatljivom stilu, naglašavajući da sukob u Ukrajini sam po sebi ne predstavlja direktnu pretnju interesima Sjedinjenih Američkih Država - osim u slučaju da stvari izmaknu kontroli.

Upravo u takvim trenucima, kako je upozorio, regionalne krize imaju tendenciju da prerastu u globalne sukobe. Tramp je rekao da je jasno stavio do znanja da nastavak „takvih igara“ može dovesti do scenarija koji niko ne želi - Trećeg svetskog rata.

Američki predsednik, međutim, nije precizirao kome je ta poruka bila upućena. Nije jasno da li se obraćao saveznicima, pregovaračima ili direktnim učesnicima sukoba, što je ostavilo prostor za različita tumačenja. Ta neodređenost, karakteristična za Trampove javne istupe, dodatno je pojačala težinu njegovih reči.

U istom obraćanju, Tramp je naveo da je u jednom trenutku imao utisak da su Sjedinjene Države bile veoma blizu postizanja dogovora i sa Rusijom i sa Ukrajinom. Prema njegovim rečima, činilo se da je sporazum na dohvat ruke za obe strane, ali se taj trenutak, očigledno, nije pretočio u konkretan rezultat.

Tramp je istakao da Vašington želi političko rešenje krize, naglašavajući da SAD nisu direktna strana u ratu, već učestvuju isključivo kao posrednik u pregovorima. Istovremeno je dodao da su, prema njegovom uverenju, i Ukrajina i evropske države zainteresovane da Sjedinjene Države ostanu aktivno uključene u proces rešavanja konflikta.

Ranije je Tramp otkrio da je o ukrajinskom pitanju razgovarao u prilično oštrim tonovima sa liderima Francuske, Velike Britanije i Nemačke. Prema navodima medija, od njih je zahtevao da izvrše snažniji pritisak na predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, insistirajući na realističnijem sagledavanju situacije na terenu i političkih mogućnosti.

Takođe je objavljeno da Zelenski navodno održava stalnu komunikaciju sa predstavnicima američke administracije putem onlajn kanala.

Kada je reč o odnosima sa Moskvom, Tramp je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarao 16. oktobra, što je bio njihov osmi telefonski kontakt od početka godine. Iz Kremlja je u decembru saopšteno da novi razgovori za sada nisu planirani, što dodatno pojačava utisak zastoja u direktnoj komunikaciji između dve strane.

Sve ove izjave, kontakti i upozorenja stvaraju sliku procesa koji se nalazi u svojevrsnom vakuumu - između pokušaja da se postigne dogovor i ozbiljnih upozorenja na najgori mogući scenario. Ostaje otvoreno pitanje da li su Trampove reči samo deo njegove prepoznatljive političke retorike ili signal da se iza zatvorenih vrata vodi ozbiljna borba za kontrolu krize, čiji će pravi razmeri tek postati vidljivi u mesecima koji dolaze.

