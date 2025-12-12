TRAMP PONOVO ZAUSTAVIO RAT: Lideri Tajlanda i Kambodže pristali na prekid vatre, od večeras

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp objavio je da su se lideri Tajlanda i Kambodže tokom današnjeg razgovora sa njim složili oko prekida vatre, počev od večeras.

-Imao sam veoma dobar razgovor jutros sa premijerom Tajlanda Anutinom Čarnvirakulom i premijerom Kambodže Hunom Manetom u vezi sa veoma nesrećnim obnavljanjem njihovog dugogodišnjeg ratnog sukoba. Dogovorili su se da prekinu sva neprijateljstva, počev od večeras, i da se vrate prvobitnom mirovnom sporazumu koji su postigli zajedno sa mnom, uz pomoć divnog premijera Malezije, Anvara Ibrahima, napisao je Tramp na mreži „Truth Social“ (Istina).

On je naveo da je bomba postavljena pored puta koja je prvobitno usmrtila i ranila veliki broj tajlandskih vojnika bila "akcident", ali da se Tajland osvetio "veoma snažno".

-Obe zemlje su spremne za mir i dalju trgovinu sa SAD. Čast mi je da sarađujem sa Anutinom i Hunom u rešavanju nečega što je moglo da preraste u veliki rat između dve inače divne i prospritetne zemlje, zaključio je Tramp.

Premijeri Kambodže i Tajlanda potpisali su 26. oktobra mirovni sporazum u prisustvu Trampa na samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Kuala Lumpuru.

Nešto više od mesec dana kasnije, 7. decembra, vojni sukobi su nastavljeni na tajlandsko-kambodžanskoj granici.

