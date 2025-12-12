Svet

TRAMP PONOVO ZAUSTAVIO RAT: Lideri Tajlanda i Kambodže pristali na prekid vatre, od večeras

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 20:21

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp objavio je da su se lideri Tajlanda i Kambodže tokom današnjeg razgovora sa njim složili oko prekida vatre, počev od večeras.

ТРАМП ПОНОВО ЗАУСТАВИО РАТ: Лидери Тајланда и Камбоџе пристали на прекид ватре, од вечерас

Foto: Profimedia

-Imao sam veoma dobar razgovor jutros sa premijerom Tajlanda Anutinom Čarnvirakulom i premijerom Kambodže Hunom Manetom u vezi sa veoma nesrećnim obnavljanjem njihovog dugogodišnjeg ratnog sukoba. Dogovorili su se da prekinu sva neprijateljstva, počev od večeras, i da se vrate prvobitnom mirovnom sporazumu koji su postigli zajedno sa mnom, uz pomoć divnog premijera Malezije, Anvara Ibrahima, napisao je Tramp na mreži „Truth Social“ (Istina).

On je naveo da je bomba postavljena pored puta koja je prvobitno usmrtila i ranila veliki broj tajlandskih vojnika bila "akcident", ali da se Tajland osvetio "veoma snažno".

-Obe zemlje su spremne za mir i dalju trgovinu sa SAD. Čast mi je da sarađujem sa Anutinom i Hunom u rešavanju nečega što je moglo da preraste u veliki rat između dve inače divne i prospritetne zemlje, zaključio je Tramp.

Premijeri Kambodže i Tajlanda potpisali su 26. oktobra mirovni sporazum u prisustvu Trampa na samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Kuala Lumpuru.

Nešto više od mesec dana kasnije, 7. decembra, vojni sukobi su nastavljeni na tajlandsko-kambodžanskoj granici.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST: Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju
Društvo

0 0

"SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST": Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju

VLADIKA Nikolaj Velimirović rođen 1881. godine, u selu Lelić nedaleko od Valjeva. Njegovi roditelji, Dragomir i Katarina imali su devetoro dece od kojih su preživela samo dvojica sinova Nikolaj i Dušan, da bi i Dušan poginuo 1914. godine, a Nikolaj se zamonašio. Postao je jedan od najcenjenijih vladika, nije štedeo reči kada hvali naš narod, ali mu nije bilo strano ni da nam uputi po koju kritiku i ukaže na greške koje pravimo.

12. 12. 2025. u 16:23 >> 16:23

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?