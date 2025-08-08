DOMAĆI SMRZNUTI JOGURT: Jedna smesa – tri ukusa, osvežava bolje od sladoleda (VIDEO)
UKUSOM podseća na sladoled, ali ima mnogo manje šećera a voće možete sami da odaberete i kreirate svoj.
Domaći smrznuti jogurt pravi se lako, a od jedne smese dobijaju se 3 različita ukusa.
Sastojci:
Baza od smrznutog jogurta:
* 400 ml slatke guste pavlake za mućenje
* 140 g šećera
* 400 g grčkog jogurta
Za običan smrznuti jogurt:
* 8 kocki smrznutog jogurta (od baze)
* 2 kašike nezaslađenog jogurta
Za čokoladni smrznuti jogurt:
* 8 kocki smrznutog jogurta
* 1 kašika kakao praha
* 1 kašika mleka
Za smrznuti jogurt sa jagodama:
* 8 kocki smrznutog jogurta
Priprema:
Domaći smrznuti jogurt je lagan, osvežavajuć i pravi spas za tople dane. Možete ga praviti u tri varijante – običan, čokoladni i sa jagodama – a osnova je jednostavna i priprema se unapred.
Sipajte pavlaku i šećer u šerpu i zagrevajte na srednjoj vatri, mešajući dok se šećer potpuno ne otopi. Sklonite s vatre i ostavite da se hladi 10 minuta. Umešajte grčki jogurt dok ne dobijete glatku smesu. Sipajte u posude za led i zamrznite najmanje 4 sata ili do 4 nedelje.
Predlog
Ako želite da uvek imate spreman desert, pravite bazu unapred i držite kocke u zamrzivaču – biće spremne kad god vam zatreba osveženje.
Običan jogurt: Stavite 8 kocki zamrznute baze u blender ili secka. Dodajte 2 kašike jogurta. Miksujte dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu. Poslužite odmah ili vratite u zamrzivač najduže sat vremena.
Čokoladni jogurt: U blender stavite 8 kocki zamrznutog jogurta, kašiku kakao praha i kašiku mleka. Miksujte dok ne postane kremasto. Poslužite odmah ili kratko zamrznite.
Jogurt sa jagodama: U blender stavite 8 kocki zamrznutog jogurta i 2–3 sveže jagode. Miksujte dok ne dobijete glatku strukturu. Uživajte odmah ili ostavite da se hladi najviše sat vremena.
Probajte! 👌
(StvarUkusa)
