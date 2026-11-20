PROTIV dvojice poznatih ličnosti sa francuske kulturno-umetničke scene, pisca Mišela Uelbeka i glumca Žerara Depardjea, neimenovana glumica podnela je tužbu za grupni seksualni napad tokom snimanja filma.

Foto: Toulouse / Goff Photos / Profimedia

Sud je pokrenuo istragu. Ova vest značajno je juče odjeknula u francuskoj javnosti.

Ceo slučaj otkrili su mediji, a sve se događa samo nedelju dana pre nego što sud treba da se izjasni o osnovanosti tužbe koju je u drugoj aferi podnela glumica Šarlot Arnu, tvrdeći da je Depardje silovao dva puta u avgustu 2018. kada je imala 22 godine.

Najnovija afera događala se iste, 2018. godine, na snimanju filma "Talaso", gde Žerar Depardje i Mišel Uelbek glume same sebe. Prema scenariju, pomenuta glumica, tada stara 32 godine, glumeći prostituku sa istoka kontinenta, trebalo je da uđe u sobu dvojice slavnih protagonista i zaigra pred njima obnaženih grudi.

Ali, prema navodima tužbe, Uelbek je glumicu tada odveo u drugu sobu, položio je na krevet i držao, nametao joj poljubac i oralni seks, dok je Depardje izvršio seksualni napad prstima u predelu genitalija.

Sve se događalo pred kamerama koje su snimile celu scenu, u hotelu u Kaburu, u oblasti Kalvados. Na stolu je bilo dosta boca alkohola, a glumac i pisac su već bili dobro "pod gasom". U televizijskom intervjuu, datom godinu kasnije, kada je film izašao, Uelbek je pominjao da su on i Depardje imali "distanciranje od normi", ali nije ulazio u detalje.

POZIV OŠTEĆENOJ Depardje je, prema otkriću "Medijapara", krajem 2018. godine, nedugo posle navedenog napada, pozvao napadnutu glumicu iz filma "Talaso" i zamolio je da ne podnosi tužbu, imajući u vidu da je već bio pod optužbom Šarlot Arno. Poručio joj je da, inače, rizikuje da završi iza rešetaka.

Ističe se i da takav sled događaja nije bilo predviđen scenarijem. Reditelj Gijom Niklu je kasnije priznao da su postojale improvizacije u filmu, a protiv njega je takođe pokrenuta istraga zbog saučesništva u seksualnom napadu, snimanja kadrova sa seksualnom konotacijom i ugrožavanja intime.

Prema tužbi, čije je navode prvi preneo istraživački sajt "Medijapar", glumica je uspela da se izbori da sporni snimci budu uništeni. Kasnije su joj ponuđeni izmenjeni ugovor na 45.000 evra i uloga u novom filmu. Kada je 2025. godine u žižu javnosti dospela afera u kojoj je Depardje optužen za seksualni napad u ostvarenju "Zelene žaluzine", odlučila je da podnese tužbu.

Pariski sud je u maju prošle godine osudio Depardjea na 18 meseci uslovnog zatvora zbog napastvovanja dve žene tokom snimanja "Zelenih žaluzina". Presuda je postala pravosnažna pre nekoliko dana, kada je Deparđe odustao od žalbe. Javno je prihvatio presudu i uputio izvinjenje.

- Na snimanjima sam se dugo skrivao iza provokacija i prostakluka. Mislio sam da moje reči i neki moji postupci nemaju posledice. Ali imali su ih, naročito kada dolaze od nekoga ko je imao toliku moć kakvu sam ja imao – deo je glumčeve mea kulpe.