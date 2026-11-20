SRPSKI teniser, Laslo Đere plasirao se u polufinale čelendžera u Helsinkiju. On je pobedio Nikolaja Budkova Kjera sa 7:5, 6:4.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Trenutno 137. na ATP listi je sjajno počeo meč - napravio je dva brejka i poveo sa 3:0. Ipak, imao je Norvežanin odgovor, uspeo je da nadoknadi zaostatak, ali 31-godišnjak iz Sente je u 11. gemu opet protivniku oduzeo servis i potom sigurno odservirao za vođstvo.

U drugom delu, odlučujući trenutak dogodio se u petom gemu kad je Đere napravio brejk. Do kraja se sačuvao vođstvo i trijumfovao posle jednog sata i 31 minuta.

Srbin je do sad na turniru pobedio Cezara Kretua, Džejkoba Firnlija i pomenutog Nikolaja Budkova Kjera.

Đere se nalazi na dva koraka do titule, a naredna prepreka mu je Britanac Tobi Samjuel. U drugom polufinalu Nišeš Basavaredi čeka pobednika duela Dalibor Svrcina - Oto Virtanen.

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