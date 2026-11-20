DUGA ZADRŽAVANJA NA GRANICI: Na ovom prelazu teretna vozila čekaju pet sati
TERETNA vozila očekuje petočasovno zadržavanje na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, dok je na Sremskoj Rači zadržavanje dva sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
(Tanjug)
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