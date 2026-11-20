LIDER opozicije Aleksandar Vučić rekao je da će pobeda doći mnogo brže nego što drugi očekuju.

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On je kazao i da je razočaran i uplašen za budućnost Srbije zbog neznanja koje su pokazali poslanici Studentske liste.

- Drugo, što bez obzira na moja očekivanja da će tako biti, mržnja koju su pokazali prema svojim političkim protivnicima ipak prevazilazi i moja neoptimistična očekivanja. Treće, rekao bih ipak ono najvažnije, jeste da sam mislio da će ta nevidljiva ruka koja ih vodi biti nešto mudrija, pametnija, otmenija; da će znati da im kaže da se ne ruše osnovna demokratska pravila i principi. A onda shvatite da su sve što rade zasnovali ne na ljubavi prema državi i razumevanju države već na histeriji koju su proizovdili tokom kampanje - istakao je Vučić u video snimku na Instagram nalogu.

Dodao je da će poslanicima SNS-a biti teško, odnosno da će biti suočeni sa oduzimanjem reči, različitim vrstama pritisaka, maltretiranja i šikaniranja.

- Nemamo kud. Moraćemo sebe da popravimo, promenimo, da budemo marljiviji, odgovorniji, i da pokažemo ne samo dominaciju u Narodnoj skupštini u znanju u dva ili tri dana ili nekoliko dana, već da idemo po Srbiji da razgovaramo sa ljudima, da pokažemo brigu prema njima - poručio je Vučić.

On je tom prilikom zahvalio građanima što su tri dana pratili sednicu Narodne skupštine i što su bili uz poslanike SNS-a.

- Ja sam siguran da će pobeda doći mnogo brže nego što neki očekuju, iako sam siguran malo sporije od onoga koliko se mi nadamo. Svejedno, hvala vam za ljubav, hvala za podršku, i hvala što smo bili zajedno u ovim najtežim trenucima - naveo je Vučić.