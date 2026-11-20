"NIJE KAMEN NA KAMENU OSTAO" Šešelj ocenio duel vlasti i opozicije u skupštini
JUČE je naša opoziciona poslanička grupa prosto briljirala, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.
Ističe da je pre svega briljirao Aleksandar Vučić.
- Juče je naša opoziciona poslanička grupa prosto briljirala, pre svega Aleksandar Vučić. Rasturili su ove blokadere. Nije kamen na kamenu ostao - kazao je Šešelj.
Kaže da je gledao prenos sednice parlamenta.
- Politički sistem oni ne mogu da menjaju jer nemaju dovoljno glasova za promenu Ustava - objasnio je predsednik SRS za Informer TV.
Ističe da SL oseća sopstvenu slabost.
- To su pokazali u ova tri dana u Narodnoj skupštini. Tu su se junačile dve-tri njihove žene iz poslaničke grupe, a ovi tzv. muškarci nikom ponikoše - kazao je predsednik SRS.
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