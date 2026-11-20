JUČE je naša opoziciona poslanička grupa prosto briljirala, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

Foto: TV Pink Printksrin

Ističe da je pre svega briljirao Aleksandar Vučić.

- Juče je naša opoziciona poslanička grupa prosto briljirala, pre svega Aleksandar Vučić. Rasturili su ove blokadere. Nije kamen na kamenu ostao - kazao je Šešelj.

Kaže da je gledao prenos sednice parlamenta.

- Politički sistem oni ne mogu da menjaju jer nemaju dovoljno glasova za promenu Ustava - objasnio je predsednik SRS za Informer TV.

Ističe da SL oseća sopstvenu slabost.

- To su pokazali u ova tri dana u Narodnoj skupštini. Tu su se junačile dve-tri njihove žene iz poslaničke grupe, a ovi tzv. muškarci nikom ponikoše - kazao je predsednik SRS.