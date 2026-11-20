Šokantne informacije o drugom teniseru sveta.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Doskora prvi reket ATP liste, Janik Siner, nije na terenu više od četiri meseca.

Poslednji meč odigrao je u finalu Vimbldona, kada je osvojio najprestižniji grend slem trofej, pobedivši svog "naslednika" Aleksandra Zvereva, pošto ga je Nemac pretekao na svetskom tronu.

Od tada do danas, momak iz San Kandida nije bio ni na jednom turniru, zbog povrede koja ga je odvojila od terena. Bolovi u kolenu traju i dan danas, zbog čega je Siner redom otkazivao učešće na mastersima u Kanadi i Sinsinatiju, da bi na kraju odustao i od US opena. Nadali su se navijači njegovom povratku na azijskoj turneji, ali je Italijan onda objavio da je za njega sezona završena.

Sve su veće šanse da ga publika ne gleda na Australijan openu, a drugi reket sveta se sada suočava sa odlukom koja bi mogla da utiče na nastavak njegove karijere.

Italijanski list "Libero" objavio je da će Janik Siner gotovo sigurno biti operisan pošto pauza od nekoliko meseci nije pomogla da se reši bolova.

- Bol ne prestaje, a operacija postaje sve izvesnija opcija - piše ovaj medij i dodaje:

- Trenutno se procenjuje koji bi pristup bio najpogodniji. Ključna će biti konsultacija sa finskim specijalistom Lasom Lempainenom, koji se smatra jednim od vodećih svetskih stručnjaka za hirurgiju sportskih povreda, posebno povreda mišića i tetiva donjih ekstremiteta. Operacije obavlja i pacijente prima u klinici "Casa di Cura La Madonnina" u Milanu.

I dalje ne postoje nagoveštaji, kao ni datum, kada bi Italijan mogao opet na teren, međutim, zbog povrede koja ga dugo muči je trenutno bliži kraju, nego nastavku karijere.

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