"NAPADNUTA POLJSKA, DIGNUTI NATO AVIONI" Oglasio se šef Alijanse Mark Rute
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da su, nakon što su tri projektila napala na teritoriju Poljske, podignuti avioni NATO-a i osudio "ozbiljna narušavanja poljskog vazdušnog prostora" za koje je Varšava optužila Rusiju.
"Ovaj incident je očigledno opasan - on je posledica rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine", istakao je Rute na svom nalogu na mreži X.
Rute je izjavio da je danas razgovarao sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom o ozbiljnim povredama poljskog vazdušnog prostora tokom noći.
"Stojimo uz Poljsku i nastavićemo da jačamo naše kapacitete za odvraćanje i odbranu", istakao je Rute.
Generalni sekretar NATO je istakao da osuđuje ruske napade, kao i sam rat koji Rusija nastavlja da vodi.
Poljska je saopštila da se među tri objekta koji su rano danas narušili njen vazdušni prostor nalazila i ruska krstareća raketa, a premijer Donald Tusk izjavio je da to, s obzirom na to da se u regionu odvijaju vojne vežbe zapadnih zemalja, verovatno nije bio slučajnost.
Niko nije povređen i nije prijavljena nikakva šteta, ali Varšava je ovaj incident okarakterisala kao "provokaciju" Moskve, preneo je BBC.
Rusija se nije oglasila povodom ovih narušavanja vazdušnog prostora, do kojih je došlo tokom jednog od njenih najmasovnijih vazdušnih napada na Ukrajinu od početka invazije punog obima 2022. godine.
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