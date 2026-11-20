"Oduvek sam mu se divio!" Hari Kejn otkrio svog "idola"
Hari Kejn otkrio na kog se fudbalera ugledao svojevremeno.
Engleski napadač idola vidi u Karimu Benzemi.
- Karim je neverovatan igrač. Oduvek sam mu se mnogo divio - rekao je Kejn u razgovoru za „Footercato“.
Napadač Bajerna posebno je istakao Benzeminu sposobnost da se povuče u vezni red, učestvuje u organizaciji igre i ponaša se gotovo kao klasična desetka, a da istovremeno u pravom trenutku uđe u kazneni prostor i pronađe priliku za gol.
Kejn smatra da upravo u tom delu igre njih dvojica imaju dosta zajedničkog.
- Imamo donekle različite fizičke karakteristike, ali kada je reč o razumevanju fudbala, pronalaženju pravog prostora i želji da pomognemo saigračima, jasno vidim mnogo sličnosti u našoj igri - objasnio je engleski napadač.
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