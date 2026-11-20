U raketnom napadu kod Harkova ubijen pripadnik ukrajinskih specijalnih snaga.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Narednik ukrajinskih Snaga za specijalne operacije (SSO) iz 6. rendžerskog puka Aleksandar Katruk poginuo je u raketnom napadu u Harkovskoj oblasti, saopštili su RIA Novosti izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

Ranije u petak, isti izvori su saopštili da je uništeno komandno mesto 6. rendžerskog puka ukrajinskih SSO. Prema njihovim navodima, raketa je pogodila sklonište u kojem se nalazila služba zadužena za poverljivu dokumentaciju puka, a jedinica je pretrpela značajne gubitke među pripadnicima.

- U Harkovskoj oblasti, u rezultatu preciznog raketnog udara, poginuo je načelnik službe za poverljivu dokumentaciju 6. rendžerskog puka SSO Ukrajine, narednik Aleksandar Sergejevič Katruk, rođen 1985. godine - rekao je sagovornik agencije.

On je dodao da su Oružane snage Ukrajine u Sumskoj oblasti izgubile dvojicu oficira. Reč je o komandiru minobacačkog voda 17. brigade, starijem poručniku Sergeju Stecjuku, rođenom 1993. godine, i kapetanu Aleksandru Groholskom, rođenom 2001. godine. Groholski je obavljao dužnost zamenika načelnika granične ispostave 15. graničnog odreda Državne granične službe Ukrajine.

U utorak su ruski bezbednosni izvori saopštili agenciji da grupe 6. rendžerskog puka ukrajinskih SSO trpe gubitke u rejonu Prilokotnog u Harkovskoj oblasti. Sagovornik agencije tada je naveo da se na internetu učestalo objavljuju čitulje poginulih ukrajinskih specijalaca.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje