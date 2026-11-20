Karlos Alkaraz otkrio je nakon pobede nad Kobolijem da mu je stanje povrede zadnje lože sada mnogo bolje, a baš zbog te povrede čak je i njegov nastup u meču sa Italijanom bio upitan.

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Karlitos je prethodno morao na dodatne medicinske preglede nakon povrede koju je osetio u meču protiv Danila Medvedeva, ali je duel s Italijanom pokazao da je njegovo stanje znatno bolje.

- Juče je bio veoma važan dan za mene. Nakon pregleda odlučili smo da ne treniram, već samo da šetam i odmaram. Pokušali smo da budemo maksimalno oprezni. Današnji meč bio je važan test, trudio sam se da ne forsiram previše, ali osećao sam se dobro - rekao je Alkaras.

Alkaras je zatim priznao da je tokom meča imao posebno osećanje na terenu.

- Činilo mi se da svaki udarac pogađam savršeno, tačno sredinom reketa. Osećao sam se nepobedivo.

Španac je posebno istakao koliko je bio zadovoljan svojom igrom, uprkos tome što je pokušavao da izbegava nepotrebno kretanje.

U polufinalu ga očekuje duel sa Benom Šeltonom, kojeg smatra izuzetno opasnim protivnikom.

- Ben Šelton je trenutno jedan od najtežih izazova u tenisu - poručio je Španac.