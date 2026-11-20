Alkaraz otkrio stanje povrede!
Karlos Alkaraz otkrio je nakon pobede nad Kobolijem da mu je stanje povrede zadnje lože sada mnogo bolje, a baš zbog te povrede čak je i njegov nastup u meču sa Italijanom bio upitan.
Karlitos je prethodno morao na dodatne medicinske preglede nakon povrede koju je osetio u meču protiv Danila Medvedeva, ali je duel s Italijanom pokazao da je njegovo stanje znatno bolje.
- Juče je bio veoma važan dan za mene. Nakon pregleda odlučili smo da ne treniram, već samo da šetam i odmaram. Pokušali smo da budemo maksimalno oprezni. Današnji meč bio je važan test, trudio sam se da ne forsiram previše, ali osećao sam se dobro - rekao je Alkaras.
Alkaras je zatim priznao da je tokom meča imao posebno osećanje na terenu.
- Činilo mi se da svaki udarac pogađam savršeno, tačno sredinom reketa. Osećao sam se nepobedivo.
Španac je posebno istakao koliko je bio zadovoljan svojom igrom, uprkos tome što je pokušavao da izbegava nepotrebno kretanje.
U polufinalu ga očekuje duel sa Benom Šeltonom, kojeg smatra izuzetno opasnim protivnikom.
- Ben Šelton je trenutno jedan od najtežih izazova u tenisu - poručio je Španac.
Preporučujemo
"Voleo bih da su me zvali Partizan i Zvezda!" Plejmejker Barselone o "večitima"
20. 11. 2026. u 16:27
Drinčić pred Zemun: Imamo imperativ pobede, ono što su pokazali protiv Kragujevca...
20. 11. 2026. u 16:26
ZGODNI I PREPLANULI: Marko Jarić se sa novom devojkom baškari na Baliju (FOTO)
20. 11. 2026. u 16:24
Alkaraz počistio Kobolija i bez poraza se plasirao u polufianle Završnog turnira
20. 11. 2026. u 16:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan zove navijače: Besplatno na derbi!
Nakon finansijskog kraha i odlaska velikog broja igrača i trenera Raula Gonzalesa, RK Partizan čeka izuzetno važan duel u ARKUS ligi - protiv Crvene zvezde.
18. 11. 2026. u 16:35
"Dobio tata Real Madrid!" Evo kako je Dušan Alimpijević sa sinom proslavio pobedu nad "kraljevskim" klubom (VIDEO)
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.
18. 11. 2026. u 21:14
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)