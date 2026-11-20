Zbog jednog pitanja: Trener Reala besno napustio konferenciju!
Zasmetalo mu je viđenje novinara.
Šef stručnog štaba madridskog Reala, Žoze Murinjo napustio je današnju konferenciju za medije, pred meč La lige protiv Selte iz Viga.
Razlog tome bilo je pitanje koje je portugalski trener dobio o sunarodniku Kristijanu Ronaldu. Legendarni kapiten i golgeter bivšeg prvaka Evrope, povukao se iz nacionalnog tima posle velike bure i lošeg odnosa sa selektorom Žoržom Žezusom.
Murinjo nije želeo da ulazi u njihov sukob. Prisutni novinar upitao ga je kako vidi tu situaciju kao bivši Ronaldov trener, ali i Portugalce, posle čega je "Posebni" odmah pokazao prstom da neće odgovoriti.
Odmah se podigao i krenuo da ustane sa stolice i ode. Kratko se, međutim, zadržao da odgovori novinaru:
- Kao Portugalac, jedino što mogu da kažem je da Portugal uvek treba da pobeđuje. Za ostalo perem ruke i biram da ćutim - rekao je Žoze Murinjo i odmah napustio salu za konferencije za medije.
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