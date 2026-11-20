Širom Evrope danas su održane manifestacije u kojima su mladi učesnici protesta tražili manje izdvajanja za vojsku, a više sa škole.

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U Francuskoj je tokom prepodneva organizovano dvadesetak različitih okupljanja, u više gradova, uključujući Pariz, Dižon, Tuluz, Kamper, Nicu, Marselj. Mladi su se okupili na Trgu Port Roajal kod Luksemburškog parka u Parizu. Saobraćaj je bio obustavljen.

Učesnici su nosili parole protiv liberalnog kapitalizma, ratova koji se trenutno vode, a viđeno je i dosta crvenih zastava. Ovde već dva meseca traju veliki protesti, i to je bio samo jedan u nizu štrajkačkih dana.

Već za sutra najavljeno je novo subotnje okupljanje "žutih prsluka" u kome se traže značajna povećanja plata usled porasta troškova i inflacije. Na ovaj način obeležiće se i osma godina nastanka ovog pokreta. Đaci paralelno traže bolje uslove, a demonstrira se i protiv prijavljenih disproporcionalnih reakcija snaga reda. Na ulice su izašli i penzioneri.

U Nemačkoj su bile prijavljene demonstracije u čak 73 grada. Na ulice su izašli nezaovoljni radnici, od Berlina i Hamburga, preko Minhena i Hanovera, do Kelna, Dizeldorfa, Lajpciga i Štutgarta. Među glavnim zahtevima su, uz veća ulaganja u školstvo i zaštitu životnog standarda, bili i protivljenje eventualnom obaveznom uvođenju vojnog roka.

Protesti su i Španiji uhvatili zamah i traju već neko vreme gotovo svakodnevno. U zemlji je najavljen 24-časovni generalni štrajk. Veliki skup je održan u Madridu, uz učešče nekoliko hiljada ljudi, gde su se đacima i studentima pridružili i profesori.

Značajan skup je održan i u Bilbau, gde su mladi izašli na ulice u okviru evropskog studentskog štrajka. U podne je održan veliki skup ispred gradske kuće. I ovde se protestovalo protiv vojnih izdataka, ali i privatizacije obrazovanja i represije nad demonstrantima. Predstavnici mladih poručili su da su "umorni od militarizacije" i da će nastaviti borbu za pacifistički pristup u svetu. Đaci se, kao i u susednoj Francuskoj, žale na loše stanje infrastrukture i veliki broj učenika u razredima.

I Englezi su se pridružili buntu mladih Evropljana, iako Velika Britanija više nije deo EU. Veliki protest uz slične parole kao i širom kontinenta održan je u Londonu. Jedna od glavnih akcija zabeležena je i u Mančesteru. Do pobune i protesta došlo je i u drugim gradovima na Ostrvu. Manifestacije su organizovane na više od 50 lokacija.