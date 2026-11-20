IAKO je poslanica Pokreta Evropa sad Jelenka Andrić javno podržala peticiju za izjednačavanje srpskog jezika sa crnogorskim, njen partijski saborac Milan Zečević izjavio je da nijedan funkcioner PES--a nije potpisao tu inicijativu!

V.K.

Skupštini Crne Gore i parlamentarnom Ustavnom odboru 16. novembra predata je inicijativa kojom se traži da se srpski jezik, kao jezik kojim govori 43,18 odsto stanovništva i najzastupljeniji jezik u zemlji, izjednači sa drugim po zastupljenosti jezikom - crnogorskim, kako u unutrašnjem pravnom poretku tako i u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji. Peticiju, koju je inicirao prof. dr Dušan Krcunović, predsednik Matice srpske-Društvo članova u Crnoj Gori do sada je potpisalo više od 25.000 građana i trajaće sve do 15. januara.

Različite izjave poslanika PES-a otvorile su pitanje - ima li jedinstva u stranci premijera Milojka Spajića o jednom od ključnih identitetskih pitanja u Crnoj Gori. Andrićeva je na svom fejsbuk-profilu objavila da je dala potpis i podršku peticiji, ocenjujući da je pitanje statusa srpskog jezika mnogo više od same peticije, nazivajući ga pitanjem građanskih i ljudskih prava, jezičke ravnopravnosti i budućnosti Crne Gore.

Knežević: Milojko ne mora LIDER DNP Milan Knežević rekao je da će popuniti peticiju kojom se traži da se srpski jezik izjednači sa crnogorskim, i pozvao sve da je potpišu, ističući da unapred upozorava da to nije obavezujuće za premijera Milojka Spajića. Podsetio je da su oni tražili tokom ustavnih izmena da se srpski jezik normira sa manjinskim jezikom u Crnoj Gori, a to je crnogorski.

- Svoj potpis i podršku za peticiju prilažem sa zadovoljstvom, i onom ljubavlju kojom sam pristupila izboru fakulteta i profesionalnog poziva - navela je Andrićeva.

Ona je pozvala i građane koji ne govore srpskim jezikom da podrže inicijativu, bez obzira na nacionalnu, versku, jezičku ili političku pripadnost. Istakla je da je institucionalno uvažavanje jezika koji je, prema popisu, maternji za 43,18 odsto građana, realno, neophodno i pravedno.

Međutim, samo dan kasnije, njen partijski saborac i poslanik PES-a Milan Zečević saopštio je da nijedan funkcioner te partije nije potpisao peticiju!

- Ona je, koliko sam čuo, došla od nevladine organizacije, to je sasvim legitimno - kazao je Zečević, dodajući da oni nisu stavili paraf na peticiju, ali da se mora uvažiti činjenica da se 43 odsto građana izjasnilo da govori srpskim jezikom, međutim da trenutak nije dobar za pokretanje ove teme.

On smatra da treba da se dovrši uvođenje Crne Gore u Evropsku uniju.