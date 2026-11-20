MINISTARKA u tehničkom mandatu u Vladi Srbije Milica Đurđević Stamenkovski oštro je reagovala na dešavanja u srpskom parlamentu, nazvavši skandalom čestitanje nepostojećeg „Dana Sandžaka“ i ovacije koje je ta poruka izazvala kod dela poslanika, uz oštro upozorenje na ideje o novim teritorijalnim podelama unutar Srbije.

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- Nekoliko minuta pre ponoći dešava se skandal u srpskom parlamentu. Usame Zukorlić izlazi da čestita nastupajući, kako kaže, Dan Sandžaka građanima Sandžaka. I dobija na tu poruku ovacije i aplauz prisutnih predstavnika Studentske liste, gde Đajić nakon toga ustaje i kaže: "I ja sam iz Sandžaka". A prethodno smo čuli izlaganje zamenika šefa poslaničke grupe, Aleksandre Štimac, da ona govori kako njihov potpredsednički kandidat dolazi iz Sandžaka. Ja odem, nije mi bilo teško i nađem u Službenom glasniku iz 2006. godine, zato što sam želela da potvrdim ono što sam i sama znala, da Dan Sandžaka ne postoji. Tadašnji Savet za nacionalne manjine je izglasao Dan ZAVNOSA. Ne postoji Dan Sandžaka. Vi ste aplaudirali nečemu što ne postoji u teritorijalnom smislu, organizacionom smislu, nečemu što ne postoji kao praznik. Svako ko vam priča o autonomiji Sandžaka, svako ko vam govori da je došlo vreme za nove teritorijalne jedinice unutar same Srbije, ne želi dobro ni vašoj ni mojoj deci - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.