Barselona je ozvaničila potpisivanje novog ugovora sa mladim fudbalerom Ćavijem Espartom, koji će prema novom dogovoru ostati na "Kamp Nou" do juna 2030. godine.

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Katalonski klub tako je pokazao da ozbiljno računa na mladog igrača i njegov potencijal koji je pokazao na trenutke prošle, a mnogo više ove sezone i mogao bi biti jedan od najbitnijih šrafova zadnje linije tima Hansija Flika.

Espart nije krio zadovoljstvo zbog nastavka saradnje sa klubom u kojem je odrastao, ističući koliko mu znači što će i ubuduće nositi dres Barselone.

🚨💙❤️ OFFICIAL: Xavi Espart signs new contract at Barcelona until June 2030. “Since I was a kid, this club is my dream”. 💭 https://t.co/jEj8YhkPsR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2026

- Još od detinjstva, ovaj klub je moj san - poručio je mladi fudbaler nakon potpisivanja ugovora.