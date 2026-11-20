Barselona produžila saradnju sa talentovanim defanzivcom do 2030. godine
Barselona je ozvaničila potpisivanje novog ugovora sa mladim fudbalerom Ćavijem Espartom, koji će prema novom dogovoru ostati na "Kamp Nou" do juna 2030. godine.
Katalonski klub tako je pokazao da ozbiljno računa na mladog igrača i njegov potencijal koji je pokazao na trenutke prošle, a mnogo više ove sezone i mogao bi biti jedan od najbitnijih šrafova zadnje linije tima Hansija Flika.
Espart nije krio zadovoljstvo zbog nastavka saradnje sa klubom u kojem je odrastao, ističući koliko mu znači što će i ubuduće nositi dres Barselone.
- Još od detinjstva, ovaj klub je moj san - poručio je mladi fudbaler nakon potpisivanja ugovora.
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