Trener Totenhema Roberto De Zerbi izneo je najnovije informacije o zdravstvenom stanju igrača pred utakmicu protiv Ipsvič koja se igra sutra u Londonu od 16 časova.

IAN STEPHEN / AFP / Profimedia

Dobre vesti za navijače londonskog kluba su povratak Bergvala, Medisona i Savinja, koji će ponovo biti na raspolaganju stručnom štabu.

Sa druge strane, Adarabiojo i Matijas Tel neće konkurisati za predstojeći susret. De Zerbi je objasnio da se štoper oporavio, ali da ne želi da rizikuje njegov povratak na teren.

Kada je reč o Telu, očekuje se da će mu biti potrebno još dve do tri nedelje za potpuni oporavak posle povrede koju je zaradio protiv Lidsa.

Dostupan još nije ni Mudrik, a što se tiče Udogija italijanski stručnjak potvrdio je da je fudbaler na raspolaganju, ali je naglasio da mora da pokaže odgovarajući nivo rada na treninzima kako bi dobio priliku za igru.

- Bergval, Medison i Savinjo su se vratili. Tosin i Matijas Tel neće biti u konkurenciji. Tosin je već dobro, ali nije trenutak da preuzimamo bilo kakav rizik. Telu su potrebne još dve ili tri nedelje. Mudrik još nije spreman. Destini je dostupan, ali mora da radi. Ako ga ne vidim na terenu tokom treninga, ne može da igra - poručio je De Zerbi.

Podsetimo, Totenhem je pred pauzu nakon tri vezana trijumfa doživeo poraz od Lidsa i sutra će tražiti preko potrebnu pobedu koja bi ga vratila u gornji deo tabele.